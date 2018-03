FEAR THE WALKING DEAD Season 4 Official Trailer (2018)

publié le 21/03/2018 à 13:42

C'est le crossover que les fans de The Walking Dead attendent depuis longtemps. En avril prochain, Morgan Jones rejoint l'univers de Fear The Walking Dead, spin-off de The Walking Dead. Une rencontre entre deux mondes que le public pourra découvrir le 15 avril prochain aux États-Unis.



AMC, la chaîne américaine qui diffuse les deux shows, a d'ailleurs dévoilé un premier trailer de la saison 4 où Morgan Jones fait une apparition remarquée. L'ancien coéquipier de Rick Grimes, qui n'a pas encore quitté l'univers de The Walking Dead, marche dans une forêt menaçante, son célèbre bâton dans les mains.

Madison Clark, la mère des héros de Fear The Walking Dead, est aussi présente dans le trailer, tout comme ses enfants Alicia et Nick. "J'en ai marre de fuir. J'ai déjà perdu l'amour deux fois [en référence à Stephen et Travis]", explique Madison dans le trailer. Morgan de son côté explique que dans ce monde, "Vous êtes déchirés entre les dents et les larmes". Preuve que la lutte des protagonistes contre les zombies est loin d'être finie.

Reste à savoir comment Morgan rejoindra les Clark dans Fear The Walking Dead. Pour le moment, il est encore aux côtés de Carol, Ezekiel et ses compagnons dans The Walking Dead, qui se battent contre Negan.