THE WALKING DEAD Season 9 "The First 4 Minutes"

Rick Grimes et ses compagnons sont de retour. Quelques semaines avant la diffusion officielle du premier épisode de la saison 9 de The Walking Dead (8 octobre sur OCS), les premières minutes ont été dévoilées par la chaîne américaine AMC. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Et comme l'annonçaient les rumeurs, la saison 9 démarre un an et demi après les événements de la saison 8. Negan croupit en prison, tandis que Rick essaye de mettre en place un Nouveau Monde basé sur la paix entre toutes les communautés. Les Sauveurs, ancien groupe de Negan, ont ainsi été intégrés à Alexandria et la Colline.

Dès les premières seconde d'A New Beginning, le public ressentira que le monde post-apocalyptique a accédé à une certaine paix. Mais, les fans savent aussi que la révolte gronde, comme on a pu le voir dans les bandes-annonces. Avant d'aller trop vite dans la saison 9, que révèle plus précisément cet épisode 1 ?

Une cohésion (fragile) entre les communautés

Rick Grimes, serein, sort de sa maison, où Michonne et Judith sont en plein séance de peinture. La petite fille a dessiné son frère Carl, décédé dans la saison précédente à la suite d'une morsure. Attendri, Rick emmène ensuite Michonne et Judith pour une balade dans le pré. Une nuée de corbeaux s'envole, signe que la Mort est toujours présente dans ce monde où les zombies rôdent.



Tandis qu'un groupe s'occupe de la récolte de maïs, on découvre aussi l'existence d'un garage à motos. Daryl est ensuite prévenu que des Sauveurs cherchent à éloigner les corbeaux des champs de maïs avec un zombie accroché sur une croix. Signe que l'équilibre est fragile : Daryl abat le zombie d'une flèche et poursuit sa route.

Toujours des zombies

Que serait The Walking Dead sans les morts-vivants ? On en trouve encore près d'Alexandria et les terrains voisins. Si deux Sauveurs ont décidé d'en utiliser un pour faire fuir les corbeaux et protéger la récolte de maïs, Jésus et Aaron "nettoient" le périmètre proche de la Colline.

Une mission dans la capitale

Les derniers plans de la séquence dévoilée sont centrés sur Rick, armé de Lucille (la batte de Negan), Michonne, Carol, Ezekiel, Daryl (à moto), Tara ou encore Maggie. A part Daryl sur sa moto, tout ce petit monde se déplace à cheval ou à bord d'une charrette. La scène se termine avant qu'on découvre où les protagonistes se dirigent.



Mais, grâce aux photos dévoilées par AMC, on devine qu'ils vont se rendre dans un musée de Washington pour s'emparer d'une diligence. Ce serait un indice montrant que les communautés ont nettement changé leur mode de vie depuis la fin de la guerre contre les Sauveurs, et qu'elles essayent maintenant de se réapproprier ce monde post-apocalyptique.