publié le 14/09/2018 à 15:22

Negan n'a pas dit son dernier mot. Emprisonné à la fin de la saison 8 de The Walking Dead, il prépare sa revanche. Dans un nouveau teaser de la saison 9, Negan met en garde Rick, qui fera très bientôt ses adieux à la série.



"Tu crois peut-être avoir tout bien ficelé. Mais tu ne prépares pas le futur. Tu ne sauves pas le monde. Tu le prépares juste pour mon retour", explique l'ancien leader des Sauveurs. Une phrase qui pourra donner des frissons aux fans puisque Negan n'est autre que l'un des plus grands méchants de la série The Walking Dead.

Depuis sa geôle d'Alexandria, il attend patiemment que la révolte des anciens Sauveurs se déclenche. En effet, comme on a pu le voir dans la première bande-annonce de la saison 9, le nouveau monde de Rick risque d'imploser. Les groupes, ennemis jadis, ont du mal à cohabiter, alors qu'une menace se prépare. Le public en saura plus dès le 8 octobre 2018 sur OCS.