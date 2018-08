Rick dans le trailer dans la 9e saison de The Walking Dead.jpg ok

publié le 03/08/2018 à 13:10

Rick Grimes quittera bientôt The Walking Dead. Le shérif incarné par Andrew Lincoln fera ses adieux à la série au cours de la saison 9. Un départ qui n'en finit pas de faire réagir les fans. À quelques semaines du retour de la série (7 octobre prochain), Angela Kang, la showrunner de la saison 9, s'est confiée à Entertainment Weekly.



"Le but de cette saison, c'est de rendre hommage à ce personnage qui a permis de nous emmener dans cet univers. Le public a adoré le personnage de Rick Grimes et son parcours. C'est un homme qui cherchait sa famille, qui l'a retrouvé, qui a perdu beaucoup de ses proches, mais qui n'a jamais arrêté de se battre. Je pense que c'est très important pour les fans. Et nous voulons vraiment respecter le personnage et lui dire adieu d'une belle manière. C'était notre objectif pour cette saison", explique Angela Kang.

Des propos qui peuvent rassurer les fans, qui ignorent toujours comment Rick quittera The Walking Dead. De son côté, Andrew Lincoln a confié qu'il n'était pas "nécessaire" que son personnage soit tué dans la saison 9. "Lennie James [Morgan Jones] est un exemple parfait d'un personnage quittant la série sans mourir [il a rejoint le spin-off Fear The Walking Dead] (...) Je pense que ce que nous avons pour cette saison est vraiment remarquable, et je suis très très fier du travail accompli", expliquait-il au Comic Con de San Diego.

Quel avenir pour "The Walking Dead" sans Rick ?

C'est bien évidemment l'une des plus grandes questions que les fans se posent. Et Angela Kang essaye d'y répondre dans son interview pour EW : "L'histoire de The Walking Dead a démarré avec Rick, mais cela a toujours été l'histoire d'un groupe qui se soutient, qui s'aide à survivre et à être plus humain.



Et c'est cela que nous continuerons à raconter". Il faudra tout de même patienter avant d'en savoir plus sur les dernières apparitions de Rick dans la saison 9. D'ici là, la chaîne américaine AMC devrait dévoiler une nouvelle bande-annonce pleine d'indices sur l'intrigue officielle, encore tenue secrète.