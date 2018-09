Andrew Lincoln et Norman Reedus dans la saison 9 de "The Walking Dead"

publié le 28/09/2018 à 11:44

Quand la saison 9 de The Walking Dead sera de retour, ce sera le début de la fin pour Rick. Le shérif fera effectivement ses adieux au cours de la saison 9, d'une manière encore mystérieuse. Quel personnage pourrait donc le remplacer ? Si certains fans souhaitent que Daryl devienne ainsi le nouveau leader de la série, Norman Reedus n'est pas de cet avis.



Dans un entretien rapporté par le média américain Screen Rant, l'acteur a en effet confié : "Il [Daryl] a ce truc d'anti-héros et d'anti-leader en ce moment (...) Je ne pense que quelqu'un puisse remplacer Rick. Il ne peut pas y avoir de 'nouveau Rick'". Les fans retiennent leur souffle en attendant de découvrir quand et comment le shérif de The Walking Dead fera ses adieux à la série, une saison après la disparition brutale de son fils Carl.

Pour autant, l'acteur est conscient que Daryl possède des qualités de chef : "Daryl est un 'homme des rues'. Et dans un monde peuplé de voleurs, de criminels et d’égorgeurs, je pense que cette aptitude est bien plus puissante qu'une insigne [de shérif comme Rick] et que le respect". Reste à savoir si le motard, qui a réussi à abandonner peu à peu son côté de loup solitaire, fera le bon choix pour ses compagnons d'Alexandria après la disparition de Rick.