publié le 05/11/2019 à 20:05

"Je regarde une dernière fois mes amis". Cette réplique, plutôt cet adieu de C-3PO dans la bande-annonce finale de Star Wars IX, a déchiré le cœur des fans de la galaxie lointaine. Pourtant, Anthony Daniels, qui l'incarne depuis 1977 (Un nouvel espoir) admet dans son autobiographie, qu'il sera sûrement un jour remplacé dans le costume doré.

"Je le reconnais. Un jour, je devrais quitter la scène. J'espère que le ferai en sachant que j'ai donné assez de vies à C-3PO, grâce à l'amour des fans, il pourra continuer sans moi". Une conclusion poignante d'une autobiographie, intitulée, I am C-3PO. L'acteur de 73 ans est le seul à avoir joué dans les neuf épisodes de la saga.

Interviewé à ce propos par la radio britannique Radio Times, il précise : "Il y a beaucoup de gens qui se promènent dans les parcs Disney avec un plus beau costume que le mien. On dirait qu'ils se déplacent aussi plus facilement [que moi]. Je reconnais et j'accepte absolument cela".

Difficile pour certains et certaines d'imaginer qu'un autre acteur pourrait donner de la voix au droïde, fidèle à la famille Skywalker depuis sa création sur Tatooine par le jeune Anakin.

"Il est trop bon comme personnage et il est trop important pour mourir avec moi. Disney a payé cher pour lui ! Vous voyez ce que je veux dire [en référence au rachat de Lucasfilm par Disney] ? Ils doivent récupérer leur argent d'une manière ou d'une autre", conclut l'acteur. Des propos qui feront sûrement grincer des dents les membres de Disney-Lucasfilm, à quelques semaines de la sortie de L'Ascension de Skywalker (18 décembre 2019).