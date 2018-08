First Look Trailer - Star Wars Resistance | Disney

publié le 17/08/2018 à 17:47

Comment Poe Dameron est-il devenu l'un des plus grands pilotes de l'Alliance Rebelle ? C'est en partie ce que dévoilera Star Wars Resistance, la prochaine série animée de Disney et Lucasfilm.



Annoncée pour le 7 octobre sur Disney Channel aux États-Unis, Star Wars Resistance se déroule avant les événements du Réveil de la Force (épisode 7). Les fans suivront les aventures de Poe Dameron (Oscar Isaac au cinéma) et de son fidèle BB-8. La capitaine Phasma (Gwendoline Christie) sera aussi présente dans cette aventure réalisée en images de synthèse. La fiction est signée Dave Filoni à qui l'on doit Star Wars Rebels, qui se déroule entre les épisodes 3 et 4.



Star Wars Resistance permettra surtout de rencontrer Kazuda Xiono, un jeune pilote la Résistance. Il devra réussir une mission secrète contre le Premier Ordre.