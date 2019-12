publié le 12/12/2019 à 18:01

Chaque film de Star Wars, comme chaque épisode de Game of Thrones ou chaque blockbuster Marvel donne lieu d'innombrables théories. Des fans cherchent, parfois trouvent, des indices qui annoncent les prochaines aventures de leurs héros et héroïnes préférés.

Certains et certaines ont une imagination débordante. Si il semble de plus en plus vraisemblable que Rey n'est pas la fille de Luke Skywalker, comme l'affirme la théorie la plus populaire chez les fans depuis Le Réveil de la Force, des internautes restent persuadés que l’héroïne partage un autre lien avec la famille Skywalker. Quelquefois, il ne suffit pas de grand-chose pour élaborer une hypothèse intergalactique à partir du peu d'indices lâchés par la production d'un film Star Wars.

Si cette "cuvée 2019" est différente, puisque le scénario de L'Ascension de Skywalker a fuité il y a des mois cela n'empêche de (re)découvrir les théories les plus folles et originales de cet épisode IX, avant de le découvrir en salles.

1. Rey est la réincarnation de Dark Vador

Depuis son arrivée dans la galaxie et la découverte de sa sensibilité à la Force, tous et toutes se demandent qui sont les parents de Rey. Si Les Derniers Jedi nous apprend qu'elle la fille de "personne", certains fans restent persuadés que Kylo Ren ment et que Rey est liée à la famille Skywalker.

Cette théorie affirme que Vador a créé la jeune femme, fou de chagrin après la mort de Padmée. Il aurait essayé de réussir à vaincre la grande faucheuse comme Dark Plagueis, mais c'est Rey qui aurait ainsi été créé, puis placée dans une famille de Jakku. Un scénario similaire à la naissance d'Anakin.

Palpatine a manipulé la Force à l'intérieur du ventre de Shmi Skywalker (alors enceinte) pour donner naissance à Anakin. Ce dernier est donc le résultat d'une manipulation du Côté Obscur et des midi-chloriens.

2. Kylo Ren est un agent double depuis le début

Pour l'internaute à l'origine de la théorie, Kylo Ren a décidé de rejoindre le Côté Obscur pour mettre fin à l'influence de Palpatine, dans l'unique but de venger sa famille. Effectivement, l'Empereur a été néfaste pour les Skywalker, nul besoin de faire un dessin.Dans la logique de Kylo, le seul moyen de battre le Côté Obscur, c'est de le rejoindre.



Il ferait donc semblant depuis le début. D'autant qu'il devient un monstre, comme le craignait sa famille. Luke et Han Solo expliquent dans l'épisode VII et l'épisode VIII qu'il y a "trop de Vador en lui". Le Jedi a même eu tellement peur de la puissance de Kylo, qu'il est terrorisé par celle de Rey sur Ahch-To dans Les Derniers Jedi. Sa couverture est donc assurée.

3. Snoke a pris possession du Général Hux

Le corps de Snoke a beau avoir été coupé en deux, il a pu réincarner son esprit dans le corps du général colérique. Cela lui permettrait de garder un oeil sur Kylo Ren et surtout de continuer à tout mettre en oeuvre pour détruire Rey et les rebelles.



Mais dans les épisodes Star Wars, on n'a encore jamais vu un cas de réincarnation par la Force, même si l'encyclopédie de la saga explique qu'elle est possible grâce à la Magie Sith... En partant du principe que cette théorie est réalisable, pourquoi Snoke choisirait Hux au lieu de Kylo Ren ou Rey ? Ils sont plus puissants que le Général et à même d'utiliser la Force...

4. Rey a tué ses parents

Rappelons d'abord que la seule scène où l'on devine la présence des parents de Rey se trouve dans Le Réveil de la Force (épisode VII). La fillette, dont le bras est tenu par Unkar Plutt, observe un vaisseau s'envoler de Jakku en hurlant "Non !".



Nul doute que ses parents sont dans l'engin volant. Selon l'internaute, qui a posté sa théorie le 11 novembre 2018, c'est aussi à ce moment-là que Rey a tué ses parents. Selon lui, la fillette en colère et apeurée aurait déclenché le crash du vaisseau par sa Force.



> Star Wars The Force Awakens Rey's vision enhanced

Si Rey partage une telle connexion avec Kylo Ren, c'est parce qu'ils ont, entre autres, tous les deux commis un parricide. Kylo assassine Han Solo dans Star Wars VII, ce qui horrifie Rey (elle le traite de "monstre"). Pourtant, elle comprend dans Star Wars VIII, qu'elle est en réalité comme Kylo Ren. Lorsqu'il lui révèle la vérité sur ses origines, la jeune femme est déjà au courant de tout : ses parents ivrognes et leur mort sur Jakku.

5. Luke Skywalker a effacé la mémoire de Rey

Selon l'internaute "plotdavis" du forum Reddit : Rey aurait été entraîné par Luke Skywalker, en même temps que Kylo Ren. Lorsque ce dernier bascule complètement du Côté Obscur, détruit le temple Jedi et assassine les Padawan avec ses Chevaliers, Rey est la seule survivante du massacre.



Pour éviter qu'elle ne le trahisse comme son neveu, Luke efface la mémoire de Rey grâce à la Force et l'abandonne sur Jakku, qui se trouve, rappelons-le, au milieu de nulle part. Cependant, Luke lui laisse les souvenirs de son entraînement, pour qu'elle puisse l'aider si jamais il décide de former un nouvel ordre Jedi. C'est ainsi grâce à ses souvenirs que Rey est aussi puissante et sensible à la Force.



Pour "plotdavis", Luke comptait lui dire la vérité sur la planète Crait, mais par manque de temps (et d'énergie), il s'abstient. Mais, toujours selon l'internaute, il reviendra sous la forme d'un Force ghost dans Star Wars 9, pour tout révéler à Rey.

6. Dark Vador a corrompu Kylo Ren

Dans Star Wars VII, on découvre que Kylo Ren possède l'ancien masque de son grand-père. Il idolâtre bien évidemment son aïeul, à qui il s'adresse dans le film. Pour Screen Rant,la Force de Vador aurait ainsi pu entrer en contact avec le jeune Ben.



À un moment dans le film, Kylo Ren implore même son grand-père : "Montre moi encore... Le pouvoir du Côté obscur.... Et je ne laisserai plus rien se mettre en travers de notre chemin... Montre-moi.. Grand-père et je terminerai ce que tu as commencé".



L'utilisation de l'adverbe "encore" prouve qu'il y aurait déjà eu un contact entre les deux hommes. Après tout, dans l'épisode VIII, on découvre des pouvoirs de la Force surprenants : Luke parvient à se projeter sur Crait depuis Ahch-To, Leia traverse l'espace après l'explosion du vaisseau... le Côté obscur pourrait très bien en posséder de tels.