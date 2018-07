publié le 24/12/2017 à 08:30

Fans de Star Wars, si vous n'avez pas encore vu Les Derniers Jedi, changez de direction, car la suite du texte contient des spoilers sur l'intrigue du film.



Et si Kylo Ren était le véritable héros de la nouvelle saga ? L'idée n'est pas si folle, puisque le personnage commence à monter en puissance. Présenté dans Le Réveil de la Force (épisode 7) comme un méchant-adolescent, peu crédible, voire insipide, Kylo Ren parvient à surprendre dans Les Derniers Jedi.

Il n'arrive pas à tuer sa mère, mais réussit contre toute attente à éliminer le Suprême Leader Snoke pour sauver Rey. Le personnage est rongé par la culpabilité d'avoir tué son père et en même temps par sa haine contre son oncle.

Adam Driver mène son personnage vers un peu plus de contrôle et de maturité. Il a toujours son problème lié à sa famille, pique des colères monstre, mais il essaye de s’affranchir de cet héritage. Pourtant, il incarne bien le centre de gravité de la saga, par son sang, mais aussi par ce qu'il représente.

Il est le dernier héritier vivant des Skywalker

Disney nous prépare à l'après-Skywalker. Han Solo a été tué dans Le Réveil de la Force, Luke est retourné à la Force et Leia disparaîtra entre les épisodes 8 et 9. La lignée des Skywalker, au centre des épisodes précédents, laisse donc sa place à de nouveaux héros et héroïnes, qui ne sont pas descendants d'une grande lignée. Mais, au milieu de ce "sang neuf", Kylo Ren a survécu.



Fils de Leia, neveu de Luke et petit-fils de Dark Vador, il est le dernier héritier vivant des Skywalker, la famille qui va de pair avec Star Wars depuis 40 ans. Alors oui, il veut rompre avec cet héritage, puisqu'il souhaite créer un nouvel ordre de la galaxie avec Rey, affranchi du passé.



Mais au final, il est et restera un Skywalker. Et aux yeux des fans, le personnage qui les reliera toujours à Luke, Leia et Han Solo, qui ne cesseront jamais d'être les héros de la galaxie très très lointaine.

Il a tué le père

On l'a déjà vu dans la saga originelle : il faut tuer le père pour s'accomplir dans une galaxie très très lointaine. Et Kylo Ren ne déroge pas à la tradition. En un geste, il a brisé le cœur de millions de spectateurs à la fin du Réveil de la Force.



Sur une plate-forme au milieu du vide, alors qu'il fait croire à son père (et aux fans) qu'il est prêt à retourner parmi les siens, le jeune homme se prépare en réalité à tuer Han Solo. Un moment fort en émotion, que les spectateurs et spectatrices ne sont pas prêt(e)s d'oublier, voire de pardonner.

Il incarne le dernier grand méchant de la saga

Longtemps, les fans ont cru que le Suprême Leader Snoke était le grand méchant de la nouvelle trilogie. Mais, J.J. Abrams et Rian Johnson nous ont bien dupés. En un coup de sabre laser, Snoke se retrouve coupé en deux, sans se rendre compte de la trahison de Kylo Ren. Et lorsque le général Hux découvre, paniqué, le corps de Snoke, Kylo Ren prend le commandement, en étranglant le militaire. Ce dernier ne manque pas de crier : "Le Suprême Leader est mort. Vive le Suprême Leader !".



Qui peut lui tenir tête à ce moment ? Personne. Il maîtrise le Côté Obscur de la Force et rien (sauf Luke ou Rey) ne pourrait l'arrêter. Aveuglé par sa haine de Luke, Rey, l'Alliance, il fera tout pour terrasser ses ennemis et mettre en place son nouvel ordre galactique. Et il faut reconnaître qu'il est difficile d'imaginer le Général Hux en grand méchant de l'épisode 9, surtout après avoir été moqué et rabaissé tout le long des Derniers Jedi.



C'est donc Kylo qui endossera ce rôle, à moins qu'il arrive à prendre le chemin de la rédemption. Dans tous les cas, il incarne bien le centre de gravité de la saga.