publié le 28/06/2018 à 20:10

Ce n'est plus un secret : Mark Hamill et Rian Jonhson, le réalisateur des Derniers Jedi ont eu des différents pour Star Wars 8. L'acteur a notamment reproché à Rian Johnson son choix scénaristique concernant Luke Skywalker.



Mark Hamill avait ainsi sa propre idée concernant son personnage, qui fait une brève apparition dans Le Réveil de la Force (épisode 7) avant de revenir au centre de l'action dans Les Derniers Jedi. L'acteur n'était pas d'accord avec Rian Johnson qui a décidé de transformer le Jedi en héros sombre, pessimiste, reclu d'Anch-To.

Dans un long entretien pour le média américain IGN, Mark Hamill s'est de nouveau confié sur les changements imposés à son personnage. ""J’ai dit ''Eh ! Comment je suis passé de la personne de la plus optimiste et positive qui soit à cet étrange personnage suicidaire, qui veut que tout le monde dégage de son île ?' Ça a été un changement radical, mais parfois, je pense que le fait d’être sorti de sa zone de confort [de Luke] est une bonne chose (…) même si une partie de moi a dit à Rian [Johnson] : 'Tu sais, un Jedi n’abandonnerait pas'", démarre l'acteur toujours un peu remonté contre le réalisateur.

Une déclaration avec du recul

Avec un peu de recul, l'acteur a quand même réussi à faire la paix avec son personnage, qui termine l'épisode 8 avec une scène mémorable. Il parvient à se projeter sur Crait grâce à la Force, revoit sa sœur Leia et "affronte" son neveu Kylo Ren et permet à la Résistance de s'échapper, avant de disparaître devant un coucher de soleil sur Anch-To.



"Quand j'ai vu le film pour la première fois avec cette scène [où Luke se projette grâce à la Force] cela me semblait la première fois que je voyais vraiment Luke - contrairement à Mark - à nouveau (...) Ce n'est pas pour vaincre les méchants, mais simplement pour laisser sa famille et ses amis vivre un jour avant la tragédie finale - le Nouvel Espoir est devenu tout simplement le dernier combat", conclut Mark Hamill.



Une déclaration qui ne manquera pas d'inquiéter le public avant Star Wars 9, l'épisode qui s'apprête à clôturer les aventures de Rey, Finn, Kylo Ren et Poe Dameron.