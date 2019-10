"Star Wars 9" donnera enfin des réponses sur l'identité et la Force de Rey

publié le 04/10/2019 à 16:29

Qui est vraiment Rey ? C'est probablement LA question que les fans se posent depuis la sortie du Réveil de la Force (épisode VII). Cette jeune femme de la planète Jakku, survivant en vendant des pièces détachées des vieux vaisseaux de l'Empire, possède une Force surpuissante, comme Luke Skywalker, Kylo Ren et Snoke n'avaient jamais rencontrée.

Très vite, les fans de Star Wars en ont déduit que Rey est liée aux Skywalker, voire à Obi-Wan Kenobi. Car depuis Un nouvel espoir, seuls les descendants de la lignée Skywalker ont montré de telles aptitudes à la Force. Mais dans Les Derniers Jedi (épisode VIII), le réalisateur Rian Johnson rebat les cartes et révèle, via Kylo Ren, que Rey est en réalité la fille de deux inconnus et soiffards. Si certains et certaines fans sont persuadés que Kylo Ren a menti, le réalisateur de l'épisode IX, J.J. Abrams, donnera enfin des réponses.

C'est en tout cas ce qu'affirme Chris Terrio, le co-scénariste du film dans son entretien pour le magazine américain Empire. "C'est une question [qui est Rey ?] que les gens se posent au sens littéral et spirituel. Comment est-elle devenue l'héritière spirituelle des Jedi ? On revient sans cesse à cette question et sur comment nous pouvons donner la réponse la plus satisfaisante et pas seulement factuelle - mais le plus important, c'est de découvrir qui elle est en tant que personnage".

Son destin est lié à la Force

Cette interview ne donne, certes, pas les grandes lignes de l'intrigue, mais elle a de quoi donner des indices. Ainsi, quand Chris Terrio poursuit : "Comment va-t-elle trouver le courage, la force intérieure et le pouvoir de porter ce lourd héritage qu'on lui a confié ?", on comprend que la jeune femme va devoir se battre contre elle-même, pour ne pas basculer du Côté Obscur.

Car l'héritage des Jedi repose, en partie, sur cette lutte ancestrale contre les Sith qui s'achèvera dans l’épisode IX. Nul doute que Rey va de nouveau prouver qu'elle est de cette nouvelle génération intergalactique qui sauve tout un univers, et rétablit l'Équilibre de la Force.