Pourquoi "Venom", le film sur l'anti-héros Marvel est-il déjà très attendu ?

publié le 27/06/2018

Le cauchemar Venom s'apprête à devenir réalité. Le double maléfique de Spider-Man, incarné par Tom Hardy (Bane dans The Dark Night), aura droit à son propre film en octobre prochain. Et dire qu'il est attendu par les fans est un doux euphémisme puisque Venom vient d'enregistrer un premier record sur YouTube.



En effet, Venom possède la bande-annonce des films de la franchise Spider-Man, la plus regardée sur YouTube, selon le média Screen Crush. Le trailer de Venom totalise 64 millions de vues contre The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield (37 millions) ou encore Spider-Man : Homecoming avec Tom Holland (28 millions).

Un chiffre non négligeable avant la sortie du film de Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland) centré sur les origines de Venom, dont on a eu un aperçu dans Spider-Man 3 (2007) sous le costume noir de Topher Grace. Ce sera l'occasion de (re)découvrir les origines de ce méchant si emblématique du Spider Verse (l'univers de Spider-Man).

> Venom - Bande-annonce 1 - VOST

Il est le plus grand ennemi de Spider-Man

Les fans de Spider-Man le savent bien : Venom est le plus méchant de l'histoire de Spider-Man. D'abord parce qu'il est l'alter ego maléfique de Spidey. Il a un costume similaire, sauf que les couleurs dominantes sont le blanc et le noir. Mais il a toujours une araignée sur la poitrine.



Les muscles de Venom sont plus imposants que ceux de Spider-Man, tout comme ses mains avec des griffes acérées et ses dents tranchantes. Sans oublier sa langue qui lui donne une figure cauchemardesque en Une des comics et dans ses apparitions. Venom est aussi violent et agressif, contrairement à Spider-Man. Leurs affrontements sont ainsi épiques et promettent d'en mettre plein la vue dans le film de Ruben Fleischer.

Tom Hardy, un acteur taillé pour ce rôle

Après avoir interprété Bane dans The Dark Knight Rises, l'acteur de Mad Max: Fury Road devient un habitué des méchants de comics. Son jeu d'acteur est d'ailleurs reconnu et rarement décrié par les critiques.



Tom Hardy a souvent incarné des personnages sombres et complexes comme les frères Kray dans Legend, Max dans Max Max : Fury Road. Des facettes qu'on retrouvera chez Eddie Brock. Car au départ, rien ne destine le journaliste du Daily Globe (où travaille aussi Peter Parker) à devenir l'hôte du symbiote qui le transforme en Venom.



"Eddie Brock est un personnage incroyable, grincheux, authentique, mais aussi aigri... Et Tom... C'est comme prendre un cours de théâtre en le regardant jouer [Eddie], il prend tellement de risques, il adore ce personnage. Nous avons trouvé quelqu'un qui croit vraiment au personnage (...), il partage l'amour et le respect qu'on les fans pour Venom", confiait d'ailleurs à MTV Matthew Tolmachn, un des producteurs du film.





Le film sera adapté de deux séries de comics connues

Comme le rappelle le média américain Collider, c'est Ruben Fleicher qui a annoncé que le film serait adapté des comics Lethal Protector et Planet of the Symbiotes, deux séries de comics de références pour les lecteurs et les lectrices.



Lethal Protector, sorti en 1993, a permis à Venom de gagner un nouveau souffle auprès de son public. Eddie Brock déménage à San Francisco après avoir conclu une trêve avec Spider-Man. Mais il est attaqué par l'un des fils d'une de ses anciennes victimes et pourchassé par la Life Association qui veut étudier le symbiote. Cinq créatures seront ainsi créées : Scream, Phage, Riot, Lasher et Agony.

Dans Planet of the Symbiotes, ces cinq monstres construisent un téléporteur qui permet à d'autres symbiotes d'envahir notre monde. Venom décide de s'allier à Spider-Man et Scarlet Spider (un clone de Peter Parker).



Il faudra s'attendre à un film violent puisqu'il a été classé Rated R aux États-Unis. C'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans. Mais ce n'est pas pour déplaire aux fans de Venom, puisque ses histoires dans les comics le sont aussi.