publié le 23/04/2019 à 10:20

Fans de Game of Thrones, si vous n'avez pas encore regardé The Knight of The Seven Kingdoms, passez votre chemin, car la suite du texte est remplie de spoilers.

La tension augmente dans Game of Thrones. Après un premier épisode fait de révélations et d'une danse de dragons, ce deuxième épisode intitulé The Knight of The Seven Kingdoms est marqué par les derniers instants de nos héros et héroïnes avant l'arrivée de l'armée du Roi de la Nuit devant Winterfell. Durant cette dernière nuit, Jon révèle à Daenerys ses véritables origines, Brienne est faite chevalier par Jaime Lannister et Arya perd sa virginité avec Gendry.

Au milieu de tous ces rebondissements, les showrunners David Benioff et D.B Weiss ont glissé des références aux précédents épisodes. RTL Super a sorti ses jumelles pour vous révéler les 6 détails cachés que vous avez pu louper.

1. Une nouveauté dans le générique

Winterfell entouré des tranchées avant la bataille de l'épisode 3 Crédit : capture d'écran OCS

Pour cette ultime saison, Game of Thrones s'offre un tout nouveau générique. Il évolue pour l'épisode 2 lors du passage à Winterfell. Le domaine des Stark, qui accueille presque tous les protagonistes du show a désormais des tranchées devant ses murs, construites pour la bataille contre l'armée du Roi de la Nuit. On les repère au fur et à mesure que la caméra s'éloigne du domaine, avant de se diriger vers le bois sacré, sublimé par l'immense Arbre-cœur aux feuilles rouges.

2. L'hommage à Shireen Baratheon

La petite fille de Winterfell au visage marqué comme celui de Shireen Crédit : capture d'écran OCS

La mort de Shireen Baratheon, brûlée vive dans la saison 6 sur ordre de Mélisandre continue de hanter Game of Thrones. Particulièrement Sir Davos, puisque Shireen était comme sa fille. On la retrouve dans cette scène de l'épisode 2 avec la fillette de Winterfell. Sans peur, elle veut se battre contre le Roi de la Nuit, elle nous rappelle Shireen surtout pour la marque qu'elle au visage. Shireen était en effet atteinte de la maladie de Grisécaille, dont elle n'a jamais guérie. Le regard attendrissant de Davos envers cette fillette courageuse peut émouvoir de nombreux fans. Dans ses yeux, on voit bien que Davos se rappelle le souvenir de Shireen.

3. La légende derrière la chanson de Podrick

> Florence + the Machine - Jenny of Oldstones (Lyric Video) | Season 8 | Game of Thrones (HBO)

La chanson de Podrick raconte l'histoire du prince Duncan Targaryen, un ancêtre de Daenerys (et Jon) qui est tombé amoureux de la belle et étrange Jenny qui donne son nom à la chanson. Le prince était promis à une autre, mais il a finalement choisi d'abandonner le Trône de Fer pour se marier avec Jenny. Ce choix du cœur très romantique ne s'est pas bien terminé puisque cela provoqua une crise politique majeure et une rébellion faisant couler beaucoup de sang sur les terres de Westeros.



Autre élément intéressant : Jenny, lorsqu'elle fut mariée à Duncan, vint à la cour du roi Aegon V accompagnée d'une oracle naine et albinos que certains identifiait comme une Enfant de la forêt. C'est cette sorcière qui prédit à Jaehaerys (le petit frère de Duncan et futur roi) que le "prince qui fut promis" viendrait de sa lignée. Ce prince est une sorte de messie prophétique capable de vaincre le Roi de la Nuit et l'Hiver. Jaehaerys a donc pris la décision de marier ensemble ses deux enfants Aerys et Rhaella, les parents de Rhaegar (le père de Jon Snow), Viserys et Daenerys.

4. Le souvenir de Khal Drogo

Danerys détendue face à Sansa Stark à Winterfell Crédit : capture d'écran OCS

Alors qu'une théorie annonçait le retour de Khal Drogo contre le Roi de la Nuit pour la saison 8, c'est d'une autre manière qu'est revenu le grand amour de Daenerys dans la série. Khaleesi est en train d'expliquer à Sansa qu'elle peut lui faire confiance, puisqu'elle est venue à Winterfell pour Jon, car elle l'aime. "J'ai confiance en lui. Je sais qu'il est fidèle à sa parole. Ce n'est que le deuxième homme dont je peux dire cela", explique Daenerys en poursuivant que le premier homme dont elle parle était "plus grand" que Jon Snow. Il s'agit bien évidemment de Khal Drogo, une montagne comparée au nouveau Gouverneur du Nord.

5. Le retour de Ghost

Le grand loup de Jon Snow réussira-t-il à le protéger encore une fois ? Crédit : capture d'écran OCS

Avec Nyméria, Ghost est le dernier "direwolf" des Stark en vie. Si la louve d'Arya est retournée à la vie sauvage (saison 7), le fidèle compagnon de Jon est toujours à côté de son maître. Souvenez-vous, dans la saison précédente, Ghost reste à Winterfell avec Sansa lorsque Jon part à Peyredragon pour rencontrer Daenerys. Cela fait quelques épisodes qu'on n'a pas vu le grand loup se battre pour sauver son maître, mais on se doute qu'il sera bien présent sur le champ de bataille. Reste à savoir si Ghost se sacrifiera pour éviter à Jon de mourir une nouvelle fois ou s'il réussira à survivre.

6. La référence à l'épisode 1 de la saison 1

C'est probablement la phrase qui a le plus marqué les fans dans cet épisode. Lors du procès expéditif de Jaime dans la grande salle de Winterfell, l'amant de Cersei écoute Daenerys lui rappeler tous ses actes qui le condamneraient à mort. Jaime refuse de s'excuser : "J'ai tout fait pour ma famille et je le referai". Ce à quoi répond Bran, silencieux depuis le début du procès : "Ce qu'on ne fait pas par amour". Ces paroles ont été prononcées par Jaime à la fin de l'épisode 1 de la saison 1 lorsqu'il a tenté de tuer Bran. Mais la Corneille à Trois Yeux n'en dira pas plus. Bran et Jaime savent, mais le reste de nos héros resteront dans le noir. Il faut dire qu'Arya, Sansa ou Jon aurait eu grand plaisir à le décapiter s'ils étaient au courant.