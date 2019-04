publié le 17/04/2019 à 17:59

Nous ne savons pas encore énormément de choses sur la suite des événements pour la saison 8 de Game of Thrones. Toutes les révélations, les retrouvailles et les déplacements que l'on pouvait espérer à la fin de la saison 7 ont été réalisés dès l'épisode 1, Winterfell.



Nous sommes cependant sûr d'une chose : Jaime Lannister est arrivé à Winterfell et c'est Bran Stark qui accueille ce "vieil ami". La dernière fois que ces personnages se sont vus c'était lors de la saison 1 quand Bran a été jeté d'une tour par Jaime.

Dans la bande-annonce de l'épisode 2 de la saison 8, on peut apercevoir les préparatifs pour la grande bataille du Nord entre les vivants et les morts. Mais avant de plonger dans la bataille que tout le monde attend (et qui se déroulera probablement dans le troisième épisode), il reste beaucoup de questions politiques à gérer.

Le trailer montre en effet que Jaime Lannister est placé au centre de la salle du trône de Winterfell devant ses juges : Jon, Daenerys, Sansa, Tyrion et les autres. La dernière personne qui était dans cette posture était Petyr Baelish, et ça ne s'est pas formidablement bien passé pour lui... Que reproche-t-on alors à Jaime Lannister et pourra-t-il se défendre ?

L'assassinat du "Roi fou"

Aerys II Targaryen était le roi des Sept Royaumes avant que Game of Thrones ne débute. Il est le père de Daenerys et Viserys Targaryen. Connu comme le "roi fou" à la fin de son règne, Aerys II avait pour habitude de brûler ses ennemis vivant dans la salle du trône.



Paranoïaque, il avait prévu de libérer des quantités énormes de feu grégeois sur la capitale avant d'être stoppé au dernier moment par Jaime Lannister. Le chevalier de la garde royale a ainsi trahi son serment et a permis à Robert Baratheon de prendre le trône de Fer.



Les deux enfants toujours vivants de la ligne Targaryen, Daenerys et son frère aîné Viserys furent éloignés sur le continent d'Essos pour leur protection. En exil depuis leur jeunesse, ils n'ont que de la haine pour ceux qui ont usurpé le trône. Daenerys ne manquera pas de rappeler ce premier crime à Jaime, celui qui a fait de lui le "Régicide" sans honneur que l'on connaît.



Naturellement, Jaime pourra expliquer à ses juges qu'il ne voulait pas tuer Aerys pour le plaisir de prendre le pouvoir, mais surtout pour sauver les habitants de Port-Réal. Daenerys connaît la cruauté de son père et ne cesse de clamer qu'elle ne sera jamais comme lui. Pardonner Jaime serait une belle preuve de ce vœu. Daenerys vient de comprendre en rencontrant Samwell Tarly que ses décisions les plus inflexibles peuvent avoir de terribles conséquences. Tyrion ne manquera pas de lui rappeler cet épisode pour sauver la vie de son frère et même la très loyale Brienne pourra défendre le "nouveau Jaime Lannister".

La tentative de meurtre de Bran

Bran et Jaime sont "de vieux amis" comme le mentionne le jeune Stark devenu la Corneille à Trois Yeux. C'est naturellement un trait d'humour noir puisque Jaime est celui qui a voulu tuer le jeune Bran à la fin de l’épisode 1 de Game of Thrones. Bran a vu Cersei et Jaime Lannister avoir une relation sexuelle dans une tour de Winterfell et, pour éviter d'ébruiter cette relation incestueuse, Jaime a projeté l'enfant dans le vide.



Malheureusement pour les Lannister, Bran n'est pas mort. Mais le garçon est devenu paralysé. Bran pourrait demander justice pour cet acte odieux qui a bouleversé sa vie mais il est peu probable qu'il le fasse. Il ne faut pas oublier que, comme le disait Meera Reed, le Bran Stark que nous connaissions est sans doute mort en devenant la Corneille à Trois Yeux. Avec ses pouvoirs, ses connaissances et son haut niveau de conscience, Bran est au dessus de cette question désormais.



Seule possibilité : Bran a eu l'air d'attendre avec impatience l'arrivée de Jaime à Winterfell. Cela pourrait signifier qu'il a un rôle important dans la guerre face au Roi de la Nuit. Il est peu probable d'ailleurs que Jaime soit exécuté puisqu'on le voit dans le trailer de la saison 8 se battre sur les murailles de Winterfell. Le fera-t-il après avoir été pardonné ou simplement dans le chaos de la bataille après s'être échappé, il faudra attendre pour le savoir.

Trahison de deux reines

Jaime n'est particulièrement loyal. C'est l'un de ses principaux traits de caractères. Si on finit par se rendre compte qu'il est finalement plus bon et moral qu'on ne pouvait le croire au début de la série, ses dernières actions en font un danger pour les deux monarques en présence.



Cersei tout d'abord, reine des Sept Royaume, ne peut considérer la fuite de Jaime que comme la preuve de sa trahison. Elle avait annoncé à son frère jumeau que s'il la trahissait, elle le ferait tuer. Elle et sa Main ont d'ailleurs confié cette mission à Bronn.



Daenerys, en prétendante au trône, doit se faire respecter comme reine. La dernière fois qu'elle a posé ses yeux sur Jaime Lannister, le chevalier fonçait vers elle pour la tuer avec une lance. Il y a fort à parier que Daenery se souvient parfaitement du visage de son assassin (son dragon aussi) et elle aura beaucoup de mal à pardonner cette tentative de meurtre...

Les "Noces pourpres"

"Les Lannister vous saluent". C'est la phrase choc qui vient ponctuer le massacre des Noces pourpres. Lorsque Robb Stark est poignardé fatalement par Roose Bolton en plein cœur, il lance cette phrase glacial au Jeune Loup. Dans les romans, le patriarche des Bolton n'implique pas tous les Lannister mais Jaime Lannister seul en disant à Robb, "Jaime Lannister vous salue". Cela ne veut pas dire que le Régicide était directement impliqué dans le massacre, d'ailleurs il ne l'était pas, mais cela pourrait refroidir considérablement les Stark présents dans la pièce.



Rappelons qu'Arya a exercé méticuleusement sa vengeance sur les Frey après les Noces en tuant tous les membres de cette famille grâce à ces talents de Sans-Visage. S'il revenait aux oreilles d'Arya que Jaime était impliqué d'une façon ou d'une autre dans le massacre, elle pourrait exiger son exécution. Sansa ou Jon ne tiennent pas non plus Jaime dans leurs cœurs. Seul Bran (par son omniscience), Brienne par son amitié (amour ?) et son jeune frère Tyrion pourront plaider en faveur de Jaime Lannister.