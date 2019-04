publié le 20/04/2019 à 10:24

Depuis le premier épisode de Game of Thrones, ils sont là. Les Marcheurs blancs, leurs yeux bleus et leur mystérieux dessein planent comme une menace sur nos héros. Dans les deux premières minutes de l'épisode 1 de la toute première saison, des hommes de la Garde de Nuit sont confrontés à une scène d'horreur : des corps démembrés et disposés sur le sol enneigés afin de dessiner un grand symbole.



Bien sûr, le symbole était présent pour expliquer aux téléspectateurs que ces victimes n'étaient pas mortes de froid mais qu'il y avait bien eu une volonté de les tuer et d'envoyer un message (avec une touche d'ésotérisme). C'est ainsi que né, dès la première scène, la bataille entre les vivants et... les Autres.



Game of Thrones, la série télévisée, nous a confronté à plusieurs reprises à l'instigateur de ces massacres : le Roi de la Nuit. Nous ne savons rien (ou si peu de lui). Nous savons qu'il est un ancien humain changé en Marcheur blanc par les Enfants de la Forêt il y a bien longtemps. De cette époque, il reste des cercles de pierres, des arbres avec des visages, quelques peintures rupestres... et, très souvent, les téléspectateurs sont confrontés à des symboles. Que signifient-ils et pourraient-ils cacher le point faible de l'armée des morts ?

L'origine des symboles

Le symbole qui revient le plus fréquemment est celui de la spirale. Dans la saison 6, lorsque Bran et la Corneille voyagent dans le temps, ils assistent à la création du premier Marcheur blanc. C'est de ce rituel que provient la spirale. Un homme est accroché à un barral, un de ces arbres anciens au feuillage rouge. Autour de lui, des pierres levées disposées en spirale et les enfants de la Forêt le poignardant d'un éclat d’obsidienne.

Ce rite magique est l'acte de naissance de la civilisation des Marcheurs blancs. On peut donc comprendre l'importance historique de cette spirale pour cette étrange peuplade. David Benioff a lui même confirmé que les Marcheurs blancs tiennent en révérence ce symbole à cause de leurs créateurs : "Une des choses que l'on apprend des peintures rupestres [qu'observent Jon et Daenerys à Peyredragon dans la saison 7, ndlr] c'est que ces signes ne viennent pas des Marcheurs eux-même. Ce sont des adaptations des dessins de leurs créateurs, les Enfants de la Forêt. Ces formes ont une importance mystique pour les Enfants. Nous ne sommes pas sûrs de ce qu'ils signifient, mais les spirales sont importantes dans de nombreuses cultures à travers le monde et cela paraît normal qu'elle le soit aussi dans ce monde imaginaire".

L'Île des Visages

L'œil des dieux Crédit : HBO

On distingue deux grands symboles : un cercle barré et une spirale avec 7 branches (comme les Sept royaumes ou les sept dieux de l'ancienne religion). D'après de nombreux fans partageant leurs théories sur le site Reddit, ces signes seraient des repères géographiques.



Un téléspectateur a émis la théorie que le cercle barré, surnommé "l’œil des dieux", serait une référence à un lieu que l'on peut trouver à Westeros, au sud du Mur : l'île des Visages. Il s'agit d'une île située au centre d'un grand lac entre les Eyrié et Port-Réal. On parle rarement de ce petit bout de terre dans la série mais dans les livres de G. R R. Martin, elle apparaît à plusieurs reprises.



C'est une terre de légendes où plusieurs personnages se sont rendus afin d'obtenir l'aide des hommes verts qui gardent l'île. C'est aussi le lieu du traité de paix entre les hommes et les enfants de la Forêt. Le probable lieu du mariage secret entre les parents biologiques de Jon Snow. L'île semble être un centre névralgique de la magie des Enfants de la Forêt, magie puissante qui, selon les légendes, aurait séparé les continents de Westeros et d'Essos grâce au Marteau des Eaux.



Il est difficile de savoir si le lieu est un simple symbole de pouvoir ou une vraie réserve de magie. Mais il est probable que Bran, en tant que dernier Vervoyant, ou le Roi de la Nuit puisse tirer quelque chose.

La spirale

Les symboles sur les murs de Dragonstone Crédit : HBO

Toujours d'après plusieurs théoriciens en herbe, la spirale serait le symbole de la connexion des Vervoyants et des arbres-cœurs. Le symbole incarnerait le fait que toute la magie du monde de G. R. R. Martin est liée. Les Enfants de la Forêt, les dragons, les Vervoyants, la Corneille, les Marcheurs Blancs... Tous seraient liés.



Certains vont jusqu'à prophétiser que la scène de l'épisode 1 de la saison 8 où Béric Dondarion met le feu au corps du jeune lord Umber préfigure de la destruction du réseau des arbres sur l'Île des Visages. Une destruction par le feu qui mettrait fin à l'Âge de la Magie qui était sur le déclin. Cela signifierait la fin de plusieurs éléments : les Targaryen (qui sont d'une façon ou d'une autre doués de capacités surnaturelles), les dragons, les Marcheurs blancs et le Roi de la Nuit, Bran, le Mur de glace, Béric et Jon (puisqu'ils ont été ressuscités) Mélisandre (qui a prévenu Varys qu'elle "devait mourir à Westeros")...

Cela permettrait une fin de série avec un bon nombre de survivants mais aussi une vaste tragédie. Cela irait aussi dans le sens de la narration de G. R. R. Martin qui a toujours traité la magie avec parcimonie dans son oeuvre.