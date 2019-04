publié le 11/04/2019 à 16:26

Vous cherchez la vengeance parfaite contre votre ennemi fan de Game of Thrones ? L'application Spoiled vous offre la solution sur un plateau d'argent, à quelques jours de la diffusion de la saison 8.



Disponible sur Android et IOS, Spoiled vous propose de révéler l'intrigue d'un épisode de Game of Thrones à votre cible, tout juste après sa diffusion. Il suffit de renseigner le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone de votre ennemi et payer 0,88 euros (0,99 dollars) pour que le mal soit fait. Cela marche aussi pour les numéros à l'étranger. Dans la FAQ du site officiel, les créateurs de l'application ont expliqué que c'est un post d'une fan sur Reddit, supprimé depuis, qui les a inspiré. Chaque lundi matin, elle spoilait Game of Thrones à son ex qui l'avait trompé.

Si vous avez envie de ruiner toute la saison 8 à l'un de vos ennemis, l'application propose aussi un "pack". Pour 4,44 euros, votre cible recevra un spoiler pour chacun des six épisodes de la saison 8. Un cauchemar pour les fans de Game of Thrones, qui à l'approche de la diffusion de l'épisode 1, le 15 avril 2019 en France sur OCS, vont redoubler de vigilance sur les réseaux sociaux pour éviter d'être spoiler.