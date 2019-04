publié le 06/04/2019 à 08:32

"Valar Morghulis". "Tous les hommes doivent mourir". Cette phrase en haut valyrien, tous les fans de Game of Thrones la connaissent. Et la Mort, est définitivement la Reine du Royaume de Westeros. Arya Stark est d'ailleurs l'une des premières héroïnes de la série à tuer ses adversaires.



Depuis l’exécution de son père Ned Stark dans la saison 1, Arya a juré de venger sa famille. Elle dresse alors "une killing list" et répète souvent les 13 noms de ses victimes : Joffrey, Cersei, Tywin Lannister, Polliver, Meryn Trant, Rorge, Walder Frey, Ilyn Payne, Le Limier, La Montagne, Thoros de Myr, Béric Dondarrion et Mélisandre "The Red Woman".

À quelques semaines de la reprise de Game of Thrones pour une ultime saison et après toutes les aventures d'Arya, qui sont les derniers noms de la liste ? Pour vous éviter de revoir tous les épisodes des sept saisons de la série la plus populaire de sa génération, RTL Super vous a concocté une vidéo récap' de cette "killing list".