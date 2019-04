publié le 19/04/2019 à 18:10

L'armée du terrifiant et mutique Roi de la Nuit est la principale menace qui pèse sur tous les personnages de Game of Thrones. Il a fallu plus de sept saisons pour que chacun des protagonistes se rende compte du danger que ces créatures aux yeux bleutés représente. Chaque rencontre avec les morts s'est terminée par un massacre ou une fuite miraculeuse de nos héros. Rien ni personne ne semble capable de les arrêter.



D'où viennent-ils ? D'après la série, le Roi de la Nuit est un ancien humain transformé par les Enfants de la Forêt en une arme. Comme toute bonne expérience d'apprenti-sorcier, ces humanoïdes verdâtres ont fini par trouver leur indépendance et devenir un danger global pour Westeros et le monde.

On sait que les Autres viennent du Nord, où l'hiver est éternel. Le Roi de la Nuit réside dans une forteresse de glace éclairée par les aurores boréales. C'est une brève scène de l'épisode 4 de la saison 4 qui montre ce lieu inconnu des lecteurs. Le Roi de la Nuit et son armée apparaissent par la suite rarement, mais en avançant à chaque fois un peu plus. Jon et les Sauvageons l'ont affronté à Durlieu avant de fuir en bateaux, puis non loin du Mur à la fin de la saison 7.

Le Roi de la Nuit a eu l'air d'attendre patiemment un moyen de franchir le Mur et depuis qu'il contrôle l'un des dragons de Daenerys, il accélère le pas. Entre la saison 7 et 8, une ligne de front s'est constituée à Winterfell. La quasi-totalité de nos héros s'y retrouvent et le roi de la Nuit semble se diriger vers là-bas. Il a déjà conquis la forteresse du jeune Ned Umber à Last Hearth (Âtre-lès-Confins en français) comme nous l'avons découvert lors de l'épisode 1 de la saison 8. Il peut alors se déplacer vers l'Est et la forteresse des Karstark ou plus au Sud, vers Winterfell...