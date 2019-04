publié le 12/04/2019 à 17:52

L'ultime saison de Game of Thrones approche à grands pas et c'est le moment de faire un petit récapitulatif des derniers prétendants légitimes au Trône de fer. Ils sont encore nombreux mais les véritables héritiers ne sont plus que six répartis en trois familles. Voici qui ils sont.



La première prétendante finale est en réalité déjà Reine, il s'agit de Cersei Lannister. Elle règne sur les 7 couronnes depuis le dernier épisode de la saison 6 au cours duquel son fils Tommen, alors Roi, se suicide. En cas de mort de Cersei, les deux successeurs potentiels seraient ses deux frères, Jamie Lannister et Tyrion Lannister.

Dans la guerre pour le Trône, Daenerys Targaryen figure en bonne position. La mère des dragons, n'est autre que la fille du "Roi fou" qui régnait sur Westeros avant d'être assassiné par Jamie Lannister. Dans la famille Targaryen, se trouve également Jon Snow. Le bâtard de Winterfell, Roi du Nord, est en réalité le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen, le frère de Daenerys.

Enfin, Gendry est le dernier prétendant pour être roi légitime. En effet il est le bâtard du Roi Robert Baratheon qui siégeait sur le Trône avant de mourir dans la saison 1 et d'être remplacé par sa femme, Cersei Lannister.