C'est une tradition pour le Marvel Cinematic Universe (MCU). À la fin de chaque long-métrage, une (voire deux) courtes séquences viennent annoncer la direction que va prendre le studio.



Lors du dernier film Captain Marvel par exemple, nous pouvions voir l'arrivée de Carol Danvers auprès des Avengers juste après la Décimation causée par Thanos dans Avengers: Infinity War. La seconde scène post-générique montrait Goose, le chat orange (qui n'est pas vraiment un chat comme les autres), recracher le précieux Tesseract sur le bureau de Nick Fury. Marvel distille toujours ainsi une bribe d'information sur la direction que prend le MCU et conserve toujours une petite plaisanterie pour faire rire le public.

Attention, car la suite de cet article contient des spoilers sur la fin d'Avengers : Endgame. Nous vous conseillons vivement de voir le film avant de continuer votre lecture.

Avengers : Endgame se distingue des précédents films Marvel de très nombreuses manières. L'une des différences majeures, et nous allons cesser ainsi avec le suspense, est qu'il n'y a aucune scène post-générique.



De très nombreux spectateurs vont probablement regarder avec impatience les centaines de noms défiler sur l'écran géant de leur cinéma pour finalement ne rien découvrir. Le générique ne contient qu'une jolie mise en avant des acteurs principaux, puisque chacun à droit à une petite séquence avec sa silhouette et sa signature. Les six héros d'origine, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hawkeye et Hulk sont ainsi célébrés.



Seul le logo de Marvel apparaît avec un bruit de métal frappé (comme quand Iron Man construisait sa première armure dans Iron Man) et... écran noir. Une excellente façon de conclure l'Infinity Saga. Pour connaître la suite des aventures de nos héros, il faudra attendre les prochains films qui devraient renouer avec la tradition des scènes post-génériques comme Spider-Man : Far From Home (3 juillet 2019).

> Tony Stark Builds Mark 1 - First Suit Up Scene - Iron Man (2008) - Movie CLIP HD

Néanmoins, la scène de conclusion d'Avengers : Endgame où Star-Lord et son équipage (dont Thor) partent à la recherche de Gamora est ce qui ressemble le plus à une scène post-générique, car elle laisse le public se projeter dans la suite de leur aventure, soit Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 3.