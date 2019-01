publié le 09/01/2019 à 11:51

Une cagnotte pour envoyer le plus de filles possible voir Captain Marvel, dont la sortie est prévue le 8 mars prochain, soit à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. L'idée, baptisée Captain Marvel Challenge, a été lancée sur Twitter par Brie Larson elle-même, en référence au Black Panther Challenge, lancé par Frederick Joseph, fondateur de l'ONG We Have Stories, rapporte The Hollywood Reporter,.



Cette campagne de financement participatif avait permis de récolter plus de 50.000 dollars (environ 44.000 euros) et de permettre à des jeunes d'aller voir Black Panther au cinéma.

Le principe de ce nouveau "challenge" reste alors le même : faire un appel aux dons, via la plateforme GoFundMe, et permettre ainsi de financer les places de cinéma de petites filles souhaitant voir le dernier long métrage des studios Marvel, le premier ayant une super-héroïne comme personnage principal.

I feel like a #CaptainMarvelChallenge is in order.... https://t.co/K2KnzEvObA — Brie Larson (@brielarson) September 20, 2018

"Tout le monde devrait avoir la possibilité de voir des femmes occuper des rôles auxquels elles peuvent aspirer un jour, des rôles qui montrent que les femmes sont fortes, intelligentes et audacieuses", peut-on lire dans la description de la campagne de financement.



Frederick Joseph, fondateur de l'ONG We Have Stories, voit en effet en Captain Marvel une occasion d'inspirer les plus jeunes. Son initiative, qui vise 10.000 dollars de dons, bénéficiera aux filles suivies par l'association Girls Inc. LA, basée à Los Angeles, aux États-Unis.