VIDÉO - "Captain Marvel" : un nouveau trailer énergique

Marvel Studios' Captain Marvel | Special Look

publié le 08/01/2019 à 07:48

Faut-il encore des preuves que Captain Marvel sera un phénomène ? Premier film de la Maison des Idées centré sur une héroïne (Brie Larson), il promet d'ores et déjà de secouer le MCU et d'introduire la plus puissante des Avengers au cinéma.



Attendu dans les salles françaises le 6 mars 2019, Captain Marvel dévoilera les origines surprenantes de la super-héroïne aux pouvoirs phénoménaux. Ancienne pilote américaine, survivante d'une explosion d'un vaisseau extra-terrestre, Carol Danvers possède une histoire inédite.

Dans cette aventure, qui se déroule dans les années 90, les fans Marvel retrouveront les jeunes agents Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Phil Coulson (Clark Gregg) du S.H.I.E.L.D, déterminés à sauver le monde d'un conflit intergalactique entre les Skrulls et les Krees. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer Goose, le chat de Captain Marvel [Chewie dans les comics], qui aurait arraché l'oeil de Nick Fury.