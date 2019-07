publié le 30/07/2019 à 15:36

La bataille finale d'Avengers : Endgame est sans aucun doute la scène la plus époustouflante du MCU. Captain Marvel, les Gardiens de la Galaxie, la Guêpe... Tous les héros et toutes les héroïnes disparus dans Avengers : Infinity War réapparaissent. Du jamais-vu dans un film Marvel ou de super-héros, toutes franchises confondues.

Et pourtant, un homme manque à l'appel : Nick Fury. Le chef bourru du S.H.I.E.L.D ne se montre effectivement qu'à la toute fin d'Avengers : Endgame, lors des funérailles de Tony Stark. Christopher Markus, le co-scénariste du film qui a détrôné Avatar au box-office mondial explique cette absence.

"Je pense que nous ne l'aurions jamais inclus [dans cette bataille]. C'était parce que nous avions un tel nombre de super-héros avec tellement de pouvoirs que d'avoir un mec au combat qui ne fait que tirer avec son arme... Cela n'aurait pas fait honneur à Nick Fury", confie-t-il dans un entretien rapporté par CinemaBlend. En même temps, il faut bien reconnaître qu'entre Captain America soulevant Mjöllnir, le "Avengers, Assemble !" et l'arrivée de tous nos personnages préférés "ressuscités", certains et certaines n'ont peut-être pas remarqué que Nick Fury n'était pas là.

Dans tous les cas, l'explication de Christopher Markus, est plus convaincante que celle de Joe Russo à propos de l'absence de funérailles pour Black Widow. Parce qu'on la reverra "dans un autre film", l'espionne n'a pas eu droit à un enterrement et un hommage de la part de tous les héros et héroïnes.