publié le 01/05/2019

C'est une apparition qui serait passée inaperçue pour les seuls fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) mais qui aurait été majeure pour qui connaît bien les comics. Les deux plumes derrière la phase finale de l'Infinity Saga, Christopher Markus et Stephen McFeely, ont dévoilé cette apparition avortée dans les colonnes du New York Times.



"Nous avons essayé d'intégrer le Tribunal Vivant dans le premier film [Infinity War], racontent les scénaristes. Nous avons écrit une scène pendant la bataille avec Thanos et tout le monde se disait 'Quoi !? Mais il a trois têtes !' Ça aurait impliqué un niveau de lecture complètement différent par rapport à l'univers et nous pensons que ça aurait fait trop d'un coup".

Le Tribunal Vivant est l'une des entités les plus puissantes de l'univers Marvel. À des années-lumière de Captain Marvel par exemple. Bien supérieur à nos héros, il n'y a que "Celui-au-dessus-de-tout", sortie de Dieu suprême, qui est au dessus de lui. Le Tribunal Vivant est une entité qui vit au-delà du temps et des dimensions et a pour objectif de maintenir l'équilibre dans l'Univers.

Le Tribunal Vivant tel que représenté dans les comics Marvel Crédit : Marvel

Il a trois têtes (quatre dans certains comics) et disposent d'une connaissance parfaite de tous les événements se déroulant dans le multivers. Omniscient et surpuissant, il peut annihiler des planètes, étoiles et dimensions entière s'il le juge nécessaire.

L'idée a finalement été abandonnée, sans doute pour conserver Thanos et les Pierres de l'Infini comme la plus grande puissance (et menace) pour l'univers. Mais cette entité, présentée dans les aventures de Doctor Strange dans les bandes-dessinées, pourrait bien apparaître dans les prochaines phases du MCU. "L'idée est toujours bien présente dans la tête de Kevin Feige", ont indiqué les scénaristes. Il pourra facilement être intégré dans les prochains volets de l'univers mystique du Sorcier Suprême ou les aventures cosmique des Éternels ou des Gardiens de la Galaxie Vol. 3.