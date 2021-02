"WandaVision", épisode 7 : qui peut être le "contact" de Monica Rambeau ?

publié le 18/02/2021 à 15:44

La série WandaVision touche bientôt à sa fin, puisqu'il ne reste plus que trois épisodes à découvrir. Alors que des fans se remettent du final apocalyptique de l'épisode 6, d'autres planchent sur la potentielle identité du contact de Monica Rambeau qui peut lui permettre de rentrer dans Westview en toute sécurité. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Monica Rambeau a déjà pu entrer et sortir de Westview. Ce passage dans le monde créé par Wanda Maximoff n'a pas été sans conséquence sur l'héroïne, dont l'ADN est désormais modifié. C'est ce que lui révèle Darcy Lewis dans l'épisode 6 et qui nous annonce la transformation de Monica Rambeau en Captain Marvel.

Renvoyés par Tyler Hayward, le chef du S.W.O.R.D, Darcy Lewis, Monica Rambeau et Jimmy Woo décident de tout faire pour sauver Wanda Maximoff. Monica Rambeau prévient alors Jimmy Woo qu'elle a un contact, "ingénieur en aérospatial" qui peut lui permettre d'entrer dans la ville en toute sécurité, c'est-à-dire éviter que son organisme ne soit encore modifié par les pouvoirs de la Sorcière Rouge. De qui peut-il donc s'agir ?

Reed Richards - Mr Fantastique

Reed Richards est le leader des Quatre Fantastiques Crédit : Marvel Comics

C'est la théorie la plus populaire. Reed Richards aka Mr Fantastique des Quatre Fantastiques est un scientifique de renommée mondiale, aux compétences élevées dans le domaine de l'aérospatial. Son génie scientifique peut lui permettre de créer un véhicule pour que Monica Rambeau et Jimmy Woo se rendent dans Westview en toute sécurité, afin prévenir de Wanda Maximoff du danger imminent.

Depuis que Disney a racheté la Fox, les droits d'exploitations cinématographiques des Quatre Fantastiques et des X-Men, entre autres, appartiennent à l'entreprise à grandes oreilles. C'est pourquoi vous avez pu voir Evan Peters dans le costume de Pietro Maximoff dans WandaVision, alors qu'au départ il est le Quicksilver de la franchise X-Men de la Fox.

La série Marvel pourrait donc poursuivre les bases de la prochaine Phase 4 du MCU (Univers cinématographique Marvel) avec l'arrivée de Reed Richards sur nos écrans. Ce serait une porte d'entrée aux prochaines aventures des Quatre Fantastiques dans ce nouvel univers Marvel qui nous réserve de belles surprises.

Au cinéma, Reed Richards a été incarné par Ioan Gruffudd en 2005 et 2007, puis par

Miles Teller dans le reboot critiqué des Quatre Fantastiques en 2015. Aucun des deux acteurs n'a laissé entendre qu'il pourrait reprendre le célèbre costume de Mr Fantastique un jour.

Riri Williams - Ironheart

Riri Williams dans sa série de comics en 2016 Crédit : Marvel Comics

Riri Williams a été créée en 2015 dans les comics par de Brian Michael Bendis et Mike Deodato. L'héroïne a ensuite droit à sa propre série en solo à Eve L. Ewing et Kevin Libranda intitulée Ironheart.



De son vrai nom Riri Williams, Ironheart est une génie des nouvelles technologies et une étudiante du prestigieux MIT (Institut de technologie du Massachusetts). Elle construit sa propre armure, sur le modèle de celle de Tony Stark. Ce dernier, qui découvre son armure et les prouesses qu'elle peut accomplir, décide lui apprendre tout ce qu'il sait. Dans la seconde partie de la Civil War, Ironheart aide Iron Man. Après son combat contre Captain Marvel, il tombe dans le coma et Riri Williams le remplace.



Elle est donc une génie et calée en aérospatiale pour permettre à Monica Rambeau de rentrer dans Westview. Plus encore, une série sur Riri Williams avec Dominique Thorne (Si Beale Street pouvait parler) a été annoncée sur Disney+, en décembre dernier. Sa première apparition dans WandaVision, serait donc une belle introduction au personnage.

Adam Brashear - Blue Marvel

Blue Marvel est un génie scientifique et un héros surpuissant Crédit : Marvel Comics

Cette théorie est avancée par le média américain Inverse. Adam Brashear a fait sa première apparition dans le comics Adam: Legend of the Blue Marvel #1 en 2008. Titulaire d'un doctorat en physique théorique et d’une maîtrise en génie électrique de l’Université Cornell, il devient un super-héros après une expérience scientifique qui a mal tourné. Adam Brashear possède ainsi entre autres une force et une vitesse surhumaines, il peut aussi voler et possède une quasi-invulnérabilité. Il a combattu au côté des Avengers et des Ultimates, autre équipe de super-héros et héroïnes Marvel.



Pourquoi serait-il le contact de Monica Rambeau ? Dans les comics, les deux héros partagent des missions et tombent amoureux. Blue Marvel a même utilisé ses pouvoirs pour sauver Monica Rambeau d'une mort certaine. Ils se connaissent donc très bien et peuvent donc avoir repris contact après le Blip, le retour des personnes snappées par Thanos. Avec son génie, Adam Brashear est aussi très à même de construire ce qu'il faut pour aider Monica Rambeau.