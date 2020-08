publié le 06/08/2020 à 14:35

Captain Marvel 2 a trouvé sa réalisatrice. Comme l'a révélé le très renseigné Deadline, Nia DaCosta va réaliser la suite des aventures de Carol Danvers (Brie Larson) au cinéma. Pour le moment, ni Disney, ni Marvel n'ont réagi à l'information du média américain, ce qui n'empêche pas le public de rechercher qui est Nia DaCosta.

Née en 1989 à Brooklyn, Nia DaCosta a toujours voulu être autrice, mais lorsqu'elle découvre Apocalypse Now de Francis Coppola elle décide de travailler dans le cinéma. "Après avoir lu Apocalypse Now, car il s'agit d'une adaptation on a regardé le film et j'en suis tombée amoureuse, ainsi que de l'histoire déchirante et de sa réalisation. Et je suis tombée amoureuse de l'audace de Coppola", explique-t-elle au média IndieWire.

Elle poursuit en expliquant qu'elle est aussi tombée amoureuse du cinéma des années 70 et des réalisateurs tels Martin Scorsese (Les Affranchis), Sidney Lumet (Serpico) et Steven Spielberg (E.T., l'extra-terrestre).

Nia DaCosta entre ensuite à la New York University Tisch School of the Arts, en partie parce que Martin Scorsese y avait étudié. Elle se retrouve d'ailleurs à travailler en tant qu'assistante de production à la télévision sur un tournage avec Martin Scorsese. Sur d'autres tournages, elle travaille avec d'autres grands réalisateurs comme Steve McQueen (Twelve Years a Slave) et Steven Soderbergh (Ocean's Eleven). "Aucune de ces opportunités n'aurait pu arriver si je n'habitais pas à New York, parce que c'est vraiment une éducation de grandir dans une ville aussi géniale qui a tant à offrir", poursuit la réalisatrice.

La révélation avec "Little Woods"

Nia DaCosta écrit et réalise The Black Girl Dies Last, son premier film en 2009. Elle réalise ensuite Night and Day puis écrit les scénarios de Celeste et Livelihood. Sa carrière est décolle avec Little Woods, un des 12 projets retenus par le Festival de Sundance en 2015. C'est grâce à une campagne de dons en ligne sur la plate-forme Kickstarter qu'elle réalise le film.

Il raconte l'histoire d'Ollie (Tessa Thompson de Thor : Ragnarok et Creed), une dealeuse qui sort de prison et de sa sœur Deb (Lily James de Cendrillon et Baby Driver). À la mort de leur mère, Deb arrive chez Ollie avec son jeune fils et en lui révélant qu'elle est enceinte. Ollie décide de trouver de l'argent rapidement pour payer les banques, garder la maison familiale et aider financièrement Deb pour l'avortement (qui n'est pas remboursé). Little Woods est présenté en avant-première en 2018 au Tribeca Film Festival, avant de sortir au cinéma en 2019. Il reçoit un excellent accueil.

> Little Woods Trailer #1 (2019) | Movieclips Trailers

Après le succès de Little Woods, elle réalise deux épisodes de la série britannique Top Boy en 2019, disponible sur Netflix. Nia DaCosta se retrouve de nouveau sous le feu des projecteurs avec Candyman, le remake du film éponyme de Bernard Rose en 1992, adapté de The Forbidden de Clive Barker. Réalisatrice, elle est aussi co-scénariste de ce thriller avec Jordan Peele (Get Out) et Win Rosenfeld pour ce long-métrage avec au casting Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Teyonah Parris (Si Beale Street pouvait parler) et Nathan Stewart-Jarrett (Alex, le destin d'un roi), entre autres. Le film est attendu dans les salles le 30 septembre prochain.

> Candyman - Bande annonce officielle VOST [Au cinéma le 30 septembre]