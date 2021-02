L'amitié entre Monica Rambeau et Captain Marvel semble brisée

L'épisode 5 de WandaVision a chamboulé nombre de fans Marvel. On en apprend plus sur ce qui se trame à Westview et la scène finale a de quoi bouleverser le futur du MCU. Mais ici, nous nous arrêterons sur la réaction de Monica Rambeau à son retour au QG de S.W.O.R.D. Attention, la suite contient des spoilers.

C'est un court moment, mais qui en dit long. Lorsque Jimmy Woo et Darcy Lewis parlent de Captain Marvel, Monica Rambeau balaye le sujet sèchement pour que les agents se concentrent sur leur mission. Une réaction qui surprend. En effet, Monica Rambeau et Captain Marvel partagent un lien fort. La super-héroïne était la meilleure amie de Maria Rambeau, la mère de Monica, décédée des suites d'un cancer, après le snap de Thanos d'Avengers : Infinity War.

Plus encore, dans Captain Marvel, Monica, enfant, et Captain Marvel ont d'excellents rapports, comme une marraine et sa filleule. Qu'a-t-il pu donc se passer pour que Monica nourrisse des ressentiments ? La porte des théories est grande ouverte.

Un lien avec Maria Rambeau ?

Il semble vraisemblable que la brouille entre Monica Rambeau et Captain Marvel soit liée à Maria Rambeau. La pilote d'Air Force qui a ensuite créé S.W.O.R.D pourrait avoir eu son cancer à la suite d'une mission avec Carol Danvers. Les deux héroïnes ont pu être victimes d'un accident sur une autre planète et le corps de Maria n'étant pas imprégné du pouvoir d'une Pierre de l'Infini, comme celui de Carol, peut avoir ensuite contracté son cancer.



À moins que Monica Rambeau ait vécu comme un nouvel abandon le départ de Captain Marvel pour d'autres planètes après son retour. Dans Captain Marvel, Maria et sa fille sont en deuil pendant des années après la disparition de Carol. Enlevée par les Krees, Carol n'a aucune idée de sa vie passée, jusqu'à découvrir la vérité. Mais, après avoir sauvé le monde, la super-héroïne pourrait être partie de nouveau vers d'autres missions loin de la Terre et donc de Monica. Un départ qui a pu lui briser de nouveau le cœur et celui de Maria.

Des réponses dans les futurs épisodes ?

Le MCU n'a pas encore développé cette partie de l'histoire de Monica Rambeau, qui rappelons-le dans les comics devient Captain Marvel, mais dont on pourrait avoir la réponse dans Captain Marvel 2 et les futurs épisodes de WandaVision. "Nous allons découvrir (dans WandaVision, ndlr) ce qui s'est passé pour Monica toutes ces années et comment elle a évolué", expliquait Teyonah Parris au média américain TV Line. La série pourrait donc nous montrer les ébauches de ce qui nous attend prochainement pour le retour de Carol Danvers au cinéma.