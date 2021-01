"WandaVision" (Disney+) : que signifie le symbole à la fin de l'épisode 1 ?

publié le 19/01/2021 à 06:28

La machine à énigmes, à fantasmes et à théories qu'est le Marvel Cinematic Universe est de retour. Avec la diffusion des deux premiers épisodes de la série WandaVision, une toute nouvelle ère vient de s'ouvrir pour les super-héros de Marvel. La sorcière Wanda et l'androïde Vision, stars des films Avengers, ont désormais droit à leur propre série télé. L'occasion pour les créateurs de s'amuser avec de nouveaux arcs narratifs pour construire une Phase post-Thanos innovante.

Si vous êtes un fan absolu de l'univers Marvel avec la collection complète des comics dans votre bibliothèque, vous aurez certainement compris dans quel univers la série WandaVision se déroule et vous vous amuserez à repérer tout un tas de petits détails cachés et de références. Le premier symbole qui devrait attirer votre attention est juste avant le vrai générique, à la fin du premier épisode. Vous voyez un faux générique de la série en noir et blanc dans laquelle semble prisonnière Wanda. La caméra dézoome petit à petit et vous vous retrouvez dans une salle de contrôle dans laquelle un symbole apparaît sur les écrans et certains objets. Un logo avec une épée.

Ce sigle, naturellement, a une grande importance. On le retrouve ensuite sur l'hélicoptère en couleurs puis la tenue de l'homme apiculteur dans l'épisode 2. C'est le logo de l'agence S.W.O.R.D. (un acronyme pour Sentient Worlds Observation and Response Departement, c'est-à-dire le département pour l'Observation des Mondes intelligents) qui travaille en tandem avec le S.H.I.E.L.D., l'agence secrète d'espionnage et de contre-espionnage, dirigée par Nick Fury (Samuel L. Jackson). Le S.W.O.R.D. lutte aussi pour protéger la Terre des menaces extra-terrestres et est dirigé par Abigail Brand, mi-humaine et mi-alien.

C'est la première fois dans le MCU que cette organisation, créée par Joss Whedon dans les comics Astonishing X-Men, est évoquée. Le siège du S.W.O.R.D. est une station spatiale qui gravite autour de la Terre. Cette organisation, dans les comics du moins, connaît de nombreuses aventures en lien avec les X-Men. Ce sera l'occasion pour le MCU de rapatrier certains mutants et de projeter les séries et les films dans des intrigues moins terriennes (comme a pu le faire Captain Marvel, les Gardiens de la Galaxie ou, bientôt, les Eternels).

Le S.W.O.R.D. semble étudier et surveiller le monde de poche cathodique créé par Wanda Maximoff. Le S.W.O.R.D. essaye, avec l'hélicoptère, à rentrer en contact avec la sorcière écarlate pour la ramener dans le monde réel. Le S.W.O.R.D. semble croire que Wanda est prisonnière. Mais elle pourrait, au final, être consentante. Dans ce monde, Wanda peut vivre une vie rêvée, loin de la mort et du deuil de son frère Pietro (tué par Ultron dans Avengers: l'Ere d'Ultron) et de Vision détruit par Thanos à la fin d'Infinity War.