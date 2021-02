publié le 16/02/2021 à 15:34

Dans WandaVision rien n'est aussi simple qu'on le voit. La vie idyllique de Wanda et Vision dans la banlieue de Westview commence à virer au cauchemar. Vision a découvert que son épouse retient en otage toute la ville, grâce à ses pouvoirs, et Pietro Maximoff, le frère de Wanda décédé dans Avengers 2 fait son grand retour.

Sauf que ce n'est pas le Pietro Maximoff que les fans du MCU connaissent. En effet, Aaron Taylor-Johnson a laissé sa place à Evan Peters, l'interprète de Quicksilver dans la franchise X-Men de la Fox. Cette dernière appartenant dorénavant à Disney, le mutant peut se balader en toute tranquillité dans l'univers Marvel et nous préparer à l'arrivée des X-Men dans le MCU.

Dans l'épisode 6 de WandaVision, Pietro joue à merveille l'oncle des sitcoms américaines : celui qui pousse les enfants à faire des bêtises, en l’occurrence les jumeaux Billy et Tommy. Mais, son rôle dépasse largement ce cadre. Pietro connaît tous les secrets de sa sœur et lui en parle ouvertement, sans la juger, contrairement à Vision. Et depuis plusieurs jours, de nombreux fans sont persuadés que Pietro = Mephisto. Comment et pourquoi ? Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Mais au fait, qui est Mephisto ?

Mephisto est l'équivalent du Diable dans l'univers Marvel. Il est apparu pour la première fois dans les comics Silver Surfer #3 en 1968. Comme le Diable, sa peau est rouge, sa tête ornée de cornes. C'est un démon et l'ennemi juré de Ghost Rider, que vous avez pu voir au cinéma sous les traits de Nicolas Cage. Ghost Rider conclut un pacte avec Mephisto : il lui vend son âme pour sauver son père adoptif.

Mephisto est un démon Crédit : Capture d'écran YouTube Marvel

Vous vous en doutez, les pouvoirs de Mephisto sont illimités et ultra-puissants. Voici un avant-goût : il peut manipuler les souvenirs d'une personne, altérer le temps, acquérir l'âme d'un mortel avec un pacte, il a une force surhumaine et peut se régénérer rapidement s'il retourne dans son royaume, l'équivalent des Enfers. Fasciné par la Terre, Mephisto essaye toujours de la conquérir et de posséder les âmes des mortels, mais aussi des super-héros et héroïnes.

Et quel est son lien avec Wanda Maximoff ?

Maintenant que vous voyez un peu le personnage, penchons-nous sur son histoire avec la Sorcière Rouge. Dans les comics, Wanda "crée" ses jumeaux à partir des fragments d'âme de Mephisto. Lorsqu'il apprend, il vient récupérer ce qui lui appartient, ce qui conduit à la disparition des enfants et une crise émotionnelle sans précédent de Wanda. C'est la sorcière Agatha Harkness (Agnes dans la série) qui utilisa ses pouvoirs pour anesthésier la douleur du deuil et faire oublier l'existence de ses fils à Wanda. Un acte de pitié pour la Sorcière Rouge dont la douleur pourrait causer des dommages irréversibles à la réalité elle-même. Rappelons tout de même que Wanda peut être aussi dévastatrice que Thanos ou Jean Grey.

Alors, comment peut-on dire Pietro = Mephisto ?

Depuis le début de WandaVision, la présence de Mephisto dans Westview est expliquée par certains fans. Par exemple, Agnes et Dottie en parlent de manière détournée. Agnes explique ainsi à Wanda que "Le Diable est dans les détails". Ses sous-entendus "démoniaques" sont de plus en plus présents dans l'épisode 6 et tout cela grâce à Pietro. Le jeune homme décrit en effet ses neveux comme "des enfants du démon". Or dans les comics, les deux enfants sont en effet des progénitures du Diable de Marvel, puisqu'ils ont été créés à partir des fragments de l'âme de Mephisto.

Wanda et Pietro Maximoff dans l'épisode 6 de "WandaVision" Crédit : Capture d'écran Disney+

Plus encore, Pietro est au courant de toutes les manigances de Wanda. Il lui demande s'il est d'accord avec le déroulement des épisodes qu'elle organise dans Westview et se montre admiratif de la puissance de ses pouvoirs. Il n'hésite pas non plus à appuyer là où ça fait mal comme avec sa "blague" : "Un mari mort ne peut pas mourir deux fois", en parlant de Vision. Un cynisme démoniaque auquel Pietro, que ce soit avec Aaron Taylor-Johnson dans Avengers 2 et Evan Peters dans la saga X-Men, ne nous a pas habitué. Pietro est aussi immunisé contre le pouvoir de manipulation de Wanda, contrairement au reste des habitants de la ville.



Le "jumeau" est aussi arrivé par surprise dans Westview. Il ne faisait pas partie du scénario de Wanda mais justifie son retour par "J'étais allongé et tu m'as appelé". En réalité, Mephisto peut avoir ressenti les pouvoirs de Wanda depuis son royaume et se décide à venir à Westview pour se les approprier.