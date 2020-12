"Black Panther 2", "Loki", "Les 4 Fantastiques" : le récap' des annonces de Marvel

publié le 11/12/2020 à 17:33

Il n'y en avait pas que pour la franchise Star Wars ce 10 décembre 2020 dans la grande maison Disney. Kevin Feige a déroulé l'impressionnant catalogue des productions Marvel pour les quelques années à venir, qui affiche plus de vingt séries ou long-métrages.

Alors que certains craignaient que Disney n'imite son concurrent Warner Bros pour sortir ses films directement en streaming l'an prochain, Kevin Feige a déjà précisé que le très attendu Black Widow, avec Scarlett Johansson, "serait sur grand écran" en mai prochain, après avoir été repoussé à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Le sortie du film Eternals et sont super-casting a aussi été confirmée sur grand écran en novembre 2021.

Le numéro un mondial du divertissement, prévoit aussi un film d'animation consacré à l'origine du héros de Toy Story, Buzz l’Éclair dont la voix sera confiée à Chris Evans, plus connu sous le titre de Captain America. Disney a aussi annoncé le retour de Whoopi Goldberg pour le troisième épisode de la comédie musicale culte Sister Act. Quant au légendaire Alien de Ridley Scott, il sera décliné sous forme de série - sur Terre toutefois - pilotée par Noah Hawley (Fargo). La star des comédies musicales Lin-Manuel Miranda écrira quant à lui de nouvelles chansons pour Encanto, 60e film d'animation créé par les studios Walt Disney qui doit sortir en novembre 2021.

Mais revenons au Marvel Cinematic Universe (MCU) qui bat record sur record et dont la nouvelle phase de développement promet quelques beaux moments sur grand écran.... et sur les petits aussi...

Côté cinéma

Chadwick Boseman ne sera pas remplacé. L'acteur américain décédé cet été, ne sera pas remplacé par un autre acteur pour la suite de Black Panther qui sortira en 2022 avec les autres comédiens du film, a annoncé Disney. Chadwick Boseman avait succombé en août dernier à un cancer du colon sans avoir jamais publiquement fait état de son combat contre la maladie. Son décès avait jeté un doute sur la suite prévue pour Black Panther, film adulé par la critique et les spectateurs. Il avait récolté plus d'un milliard de dollars de recettes et était devenu le premier film de super-héros à être sélectionné aux Oscars dans la catégorie du "meilleur film".

"Son interprétation de T'Challa la Panthère Noire est emblématique (...) C'est pour cela que nous ne réattribuerons pas le rôle", a expliqué le président des studios Marvel, Kevin Feige, lors d'une présentation destinée aux investisseurs du groupe Disney. La suite de Black Panther suivra tout de même son cours avec "les personnages riches et divers qui ont été introduits dans le premier film", a-t-il souligné, y voyant un "hommage" au travail de Chadwick Boseman. Le film sera de nouveau réalisé par Ryan Coogler et sa sortie en salles est prévue en juillet 2022.

Les Quatre Fantastiques, la troisième sera-t-elle la bonne ? Parmi les projets annoncés par le grand patron du MCU, on note un nouvel épisode des Quatre Fantastiques qui sera réalisé par Jon Watts, qui a contribué à redorer le blason des films centrés sur Spider-Man. Ces héros fondamentaux des comics Marvel ont déjà été adaptés à plusieurs reprises sur grand écran. Des flops publics et critiques qu'il faudra faire oublier.

Christian Bale affrontera Chris Hemsworth. L'acteur Christian Bale sera le grand méchant du prochain film centré sur notre divinité scandinave préférée, Thor, dans Thor : Love and Thunder dont le tournage doit débuter le mois prochain.

Captain Marvel présentera la nouvelle héroïne Ms Marvel. L'héroïne de Ms. Marvel Iman Vellani intégrera le casting de Captain Marvel 2, attendu en salles en novembre 2022.

> Sizzle | Ms. Marvel | Disney+

Les autres sorties de 2022 : le nouveau super-héros asiatique de Marvel sera présenté dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings et nos deux super-héros microscopiques (ou géants) Ant Man et la Guêpe auront droit à une suite de leurs aventures dans Quantumania. Deux longs-métrages qui seront diffusés en salles en 2022.

Côté séries

Les premières images de Loki ! Disney a révélé enfin une séquence introductive de la nouvelle série centrée sur le vrai-faux méchant de la saga Thor, Loki. Une séquence qui rappellera de bons souvenirs aux spectateurs d'Avengers : Endgame. Une série qui mise tout sur l'action et l'humour grâce au merveilleux caractère du demi-frère de Thor.

> Exclusive Clip | Loki | Disney+

Secret Invasion, l'Avengers de la télé ? L'inusable Samuel L. Jackson va reprendre son rôle de Nick Fury pour Secret Invasion, décrit par Kevin Feige comme "incontestablement le plus grand 'crossover' des vingt dernières années" dans le MCU. Il faudra s'attendre à voir de nombreux héros se croiser dans cette série télé. Un phénomène qui permet toujours de compliquer un peu les intrigues, d'adapter certains arcs narratifs des BD et, avant tout, de réjouir les fans.

> Official Trailer 2 | WandaVision | Disney+

Wanda prisonnière de ses souvenirs ? De nouvelles images de WandaVision ont aussi été dévoilées. Cette série sera la première des nouvelles créations pensées pour Disney+ à partir des héros du grand écran. Si vous aimez ce mélange des genres et cet esprit de confusion et d'illusions, vous adorerez aussi la série animée What If...? qui transformera vos plus belle théories en vrais épisodes de série Marvel.



Iron Man est mort, vive Ironheart ! L'actrice Dominique Thorne (vue dans Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins) débutera dans une nouvelle série, Ironheart, sur une jeune scientifique de génie qui met au point une armure révolutionnaire inspirée de celle d'Iron Man.



Les seconds couteaux prennent le devant de la scène. Armure toujours pour le vétéran de la saga Marvel Don Cheadle, éternel second rôle du MCU, qui endossera une nouvelle fois celle de War Machine pour la série Armor Wars. La mini-série The Falcon and the Winter Soldier arrivera en mars 2021 sur Disney+. On y retrouve Anthony Mackie, qui incarne Falcon et Sebastian Stan. Une bande-annonce a aussi été révélée.

> Exclusive First Look | The Falcon and the Winter Soldier | Disney+

Hawkeye (Jeremy Renner) sera associé à une autre archère du MCU, Kate Bishop (jouée par Hailee Steinfeld), dans sa série dédiée. De nouveaux héros seront ajouté au MCU comme SheHulk qui sera jouée par Tatiana Maslany dans une série qui aura tous les atours d'une comédie.