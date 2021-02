"WandaVision", épisode 5 : que signifie l'incroyable surprise finale ?

publié le 05/02/2021 à 16:12

Cet épisode 5 de WandaVision ne manquera pas de décrocher quelques mâchoires dans l'assistance. Avant de vous expliquer pourquoi cet épisode pourrait bien devenir l'une des pierres angulaires du Marvel Cinematic Universe (MCU), nous devons naturellement vous prévenir que la suite de cet article va contenir des spoilers. Et, en l'occurrence, il ne s'agit pas de petits spoilers mais d'une énorme surprise. Nous devons donc nous en remettre à l'usage des majuscules : ATTENTION SPOILERT ALERT ! Vous voilà prévenus...

Après 3 épisodes à vivre dans l'illusion télévisuelle créée par Wanda, un épisode 4 qui nous expliquait ce qu'il se passe dans le monde de poche de la sorcière rouge et à l'extérieur, voilà que l'épisode 5 nous plonge dans le cœur de l'intrigue de la série, avec un enjeu tel qu'il n'est pas sans rappeler celui des films Avengers tant les cartes sont rebattues.

Tout d'abord, on commence par une longue séquence qui vient expliquer les derniers mots de Monica Rambeau à la fin de l'épisode 4 : "Tout ça, c'est Wanda". Si WandaVision pouvait nous laisser croire au début que Wanda était une victime d'un puissant télépathe, on comprend finalement que c'est elle qui contrôle totalement la réalité dans la petite ville de Westview. Sa sitcom n'est qu'un fantasme devenu réalité et les personnages de la série sont des otages du deuil de la Sorcière rouge. Wanda ne fait pas que manipuler les pensées de ses gentils voisins, elle contrôle la totalité de ce monde comme une déesse pourrait le faire. Le temps, l'espace, la matière... Tout est sous son contrôle. L'occasion de constater que Wanda est clairement l'une des plus puissantes Avengers et mutantes de l'univers Marvel. "elle aurait été capable de se défaire de Thanos seule", rappelle d'ailleurs un membre de l'agence S.W.O.R.D. lors d'un briefing.

Qui peut résister à Wanda ?

Les agents se retrouvent donc face à un dilemme : traiter Wanda comme une terroriste ou comme une amie et victime. Lorsque la première piste pousse l'un des chefs du S.W.O.R.D. à tenter d'abattre la Sorcière avec un drone,, cette dernière s'en sort sans problème et décide de confronter l'agence directement. On voit Wanda sortir volontairement du champ de force hexagonal qui entoure la ville et menacer le S.W.O.R.D. Monica Rambeau essaye néanmoins de se placer dans le rôle d'alliée et explique à Wanda qu'elle ne veut que l'aider régler la situation. Seul problème : Wanda n'arrive pas à gérer son deuil et son monde de poche avec Vision et ses jumeaux est bien la seule chose qu'elle souhaite en réalité. Son déni et sa peine sont immenses.

Si le monde extérieur veut stopper Wanda, quelques personnages à l'intérieur le souhaitent aussi. D'abord les habitants sous son contrôle. On découvre qu'ils souffrent terriblement du sortilège que leur impose la Sorcière rouge. Ensuite, quelques personnages semblent naturellement résister aux pouvoirs de Wanda : ses fils, Agnes (qui demande étrangement à rejouer une scène d'elle-même) et Vision.

Du briefing de S.W.O.R.D. on sait que Wanda a dérobé le cadavre du robot et qu'elle a fui avec à Westview. Les agents imaginent donc qu'elle a ressuscité la machine. Seul problème : Vision est bel et bien mort, il n'a plus la Pierre d'Infini qui lui donnait vie et, dans cet épisode, Wanda admet d'elle-même qu'elle ne peut pas ramener les morts à la vie. Lorsque ses deux fils exigent d'elle qu'elle ressuscite leur chien, elle refuse en expliquant que le deuil est un sentiment important, puissant et nécessaire. Cette leçon de vie est causée indirectement par Agnes qui a trouvé l'animal mort. L'a-t-elle tué pour que Wanda réfléchisse par elle-même à ses actions ? C'est une possibilité. Surtout si Agnes se révèle être Agatha Harkness...

Est-ce... Pietro ?

Pour Vision, deux théories coexistent. Première théorie : il a été bel et bien ressuscité par Wanda et s'oppose de plus en plus à elle grâce à une personnalité qui lui est propre. Ou alors, deuxième théorie : Wanda a placé sa conscience dans son robot de mari et ces disputes conjugales représentent, en réalité, le conflit mental et émotionnel qui se joue dans le cerveau de Wanda, entre elle et elle-même. Nous avons une préférence pour la deuxième théorie. Wanda explique par exemple à ses enfants qu'elle et Vision "partagent souvent le même esprit". Mais lorsque sa conscience se fait trop rebelle, elle l'expédie ailleurs : ici, le bureau de Vision. C'est dans ce bureau que Vision découvre la souffrance des vrais habitants de Westview...

Wanda Maximoff avec les deux interprètes de Pietro Maximoff Crédit : Disney+ / Marvel Studios / Capture d'écran YouTube

Mais, la révélation la plus fondamentale n'intervient qu'à la toute fin de l'épisode. Après une dispute homérique entre Vision et Wanda, le couple est interrompu par la sonnette de leur maison. Wanda ouvre la porte et un jeune homme aux cheveux argentés se tient devant la porte. Il s'agit de Pietro Maximoff, son frère jumeau. Premier twist. Deuxième twist : Pietro n'est pas joué par Aaron Taylor-Johnson comme dans Avengers : L'Ère d'Ultron (là où le personnage est tué) mais par Evan Peters qui joue le même personnage dans la saga X-Men (X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse et X-Men: Dark Phoenix). De quoi faire tomber les fans de Marvel de leur chaise. En effet, pour des raisons de droits, les X-Men (qui sont des héros des comics Marvel) n'ont jamais été intégrés au MCU jusqu'alors. Wanda et Pietro étaient de discrètes exceptions et dans les films Avengers, il n'est jamais fait référence à leur condition de "mutant". Pourtant, dans les comics, les X-Men sont totalement inclus dans l'univers des Avengers.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme

Depuis quelques mois, les studios Marvel ont entrepris une vaste opération de conquête en récupérant les droits de tous les personnages des comics qui avaient pu lui échapper jusque-là : Spider-Man chez Sony, les X-Men chez la Fox et quelques héros chez Netflix. Aujourd'hui, presque tout le monde est de retour dans la même écurie, ce qui permet au MCU d'explorer de nouveaux arcs narratifs. L'apparition de Pietro avec le visage d'Evan Peters fait dire à la scientifique Darcy Lewis qui regarde la sitcom de Wanda : "Elle a recasté son frère Pietro !". Une belle façon d'intégrer dans le MCU la fin de cette bataille juridique sur les divers univers Marvel au cinéma. WandaVision fait le lien et signe le départ d'un MCU encore plus vaste. Rappelons par exemple que le père des jumeaux Maximoff n'est autre que le mutant Magneto (Ian McKellen, Michael Fassbender). Les possibilités scénaristiques sont décuplées.



Mieux que simplement réécrire l'histoire, WandaVision ouvre la voie des univers parallèles. Le prochain film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera très probablement nourri de ces concepts. Des univers parallèles qui coexistent et enrichissent l'intrigue. Le Pietro que Wanda enlace dans cet épisode 5 est bien son frère... mais il appartient à une autre dimension. Son "vrai" jumeau, Pietro/Aaron Taylor-Johnson est toujours mort et elle vit avec ce deuil. L'apparition de ce nouveau Pietro est un moyen de lier les univers et de jouer avec d'autres personnages Marvel. C'est aussi une façon d'explorer très finement les émotions profondes de Wanda, sa gestion du deuil et d'offrir une vraie réflexion philosophique sur la mort aux spectateurs.