"WandaVision", épisode 5 : que signifie la publicité et quel est le lien avec Wanda ?

publié le 09/02/2021 à 16:25

La série WandaVision continue de faire palpiter les cœurs des fans Marvel. Dans l'épisode 5, l'intrigue est coupée par une publicité vantant les mérites d'un papier essuie-tout de la marque Lagos. Comme certains et certaines s'en doutent, ce n'est pas une publicité anodine. Attention, la suite contient des spoilers.

En effet, Lagos fait référence à un événement du passé de Wanda. Dans Captain America : Civil War, Wanda, Captain America et le Faucon poursuivent Crossbones dans les rues de Lagos. Le super-méchant déclenche alors une bombe qui est attachée à son corps, pour tuer Captain America et le maximum de personnes autour d'eux. Mais Scarlet Witch parvient à contenir l'explosion grâce à ses pouvoirs en sauvant les civils. Malheureusement, elle perd le contrôle et la déflagration se dirige vers un bâtiment de la ville qui finit en poussière, causant la mort de nombreux civils. La catastrophe a un retentissement mondial.

Cet épisode sanglant se retrouve dans la publicité où une boisson rouge se renverse sur la table. Vous aurez compris le rapport au sang que Wanda a sur les mains, après avoir tué accidentellement plusieurs personnes. D'ailleurs l'un des plans de la publicité est la main qui éponge le liquide rouge sur la table. Coïncidence ? Nous ne pensons pas. C'est une métaphore de Wanda qui a du sang sur les mains.

La publicité pour l'essuie-tout Lagos Crédit : Capture d'écran Disney+

La référence à Vision et son accident

La publicité ne s'arrête pas au passé de Wanda. En effet, dans la suite de la publicité l'homme renverse son verre de bière sur la table, avec le slogan "les maris peuvent aussi l'utiliser", car "eux aussi ont des accidents". C'est une référence de nouveau à Captain America : Civil War, où Vision, qui ne maîtrise pas le pouvoir de la Pierre de l'Esprit, blesse grièvement Rhodes. Ce dernier fait une chute de plusieurs mètres, ses jambes sont brisées et il se retrouve paralysé. Rhodes peut finalement de nouveau marcher grâce à la technologie de Stark, mais Vision ne se débarrasse pas de sa culpabilité.

Enfin, la dernière réplique de cette pub convient donc à Wanda et Vision : "Lagos, quand vous créer un accident que vous ne vouliez pas". Dans les deux cas, le couple a provoqué malencontreusement un désastre où le sang a coulé. Wanda a beau avoir créé son monde parfait, le poids de son passé est bien présent dans son esprit et les ruelles de Westview.