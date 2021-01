"WandaVision" : le lexique pour tout comprendre à la série Marvel

publié le 21/01/2021 à 08:30

WandaVision est une production jamais vue dans l'univers Marvel sur nos écrans. Première série de la Maison des Idées diffusée sur Disney+, elle inaugure la Phase 4 qui se déroule après les évènements d'Avengers : Infinity War.

WandaVision se déroule dans la banlieue américaine de Westview, où viennent d'emménager Wanda et Vision. Les deux premiers épisodes nous offrent un voyage dans le temps des années 50 et 60, une parodie des sitcoms américaines et des références cachées (easter eggs en langue originale) à l'univers Marvel. Difficile alors de se repérer au milieu de toutes ces informations, liées de près et de loin aux films Marvel, mais aussi aux comics.

Pour vous aider à mieux comprendre et apprécier cette pépite de Marvel, RTL Pop Culture compile tous les personnages, les lieux et les symboles cachés. Il sera mis à jour au fur et à mesure de la diffusion des épisodes de WandaVision.

Les personnages

Wanda Maximoff - Scarlet Witch

La géniale Wanda Maximoff dans "WandaVision" Crédit : Capture d'écran Disney+

Dans les comics, elle est en réalité la fille de Magneto, mais dans les films Marvel on la découvre en tant qu'orpheline de la Sokovie avec son frère jumeau Pietro Maximoff (Vif-Argent), tué par Ultron dans Avengers 2. Ses pouvoirs magiques lui viennent d'une expérience d'HYDRA qui a modifié son ADN pour en faire une super-guerrière et magicienne. Scarlet Witch peut ainsi modifier la réalité, créer des champs de force et manipuler les esprits, bien qu'elle ne maîtrise pas tous ses pouvoirs. Elle rejoint les Avengers à la fin de l'Ère d'Ultron, rallie l'équipe de Captain America après la scission des Avengers dans Captain America : Civil War, alors que Vision (qui est son mari dans les comics), préfère se ranger du côté d'Iron Man. Elle disparaît après le "snap" de Thanos dans Infinity War et la mort de Vision, et revient sauver le monde dans Avengers : Endgame.

Vision

Vision et Wanda dans "WandaVision", disponible le 15 janvier 2021 sur Disney+ Crédit : Walt Disney Germany

De couleur jaune, elle provient au départ de la pierre qui orne le sceptre de Loki. Il lui a été offert par le Titan Thanos pour qu'il arrive à mettre la main sur le Tessaract. Cette Pierre donne naissance à Vision dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron. Elle orne son front et lui confère nombre de pouvoirs qu'il ne maîtrise pas. La Pierre permet à son détenteur de tout connaître de l'esprit, des rêves et des aspirations d'une personne. Elle augmente aussi les facultés mentales. Vision est tué par Thanos dans Avengers : Infinity War qui lui prend la Pierre afin d'armer le Gant de l'Infini.



Agnes

Agnes est incarnée par Kathryn Hahn Crédit : Disney+

Voisine de Wanda et Vision, elle est mariée à Ralph, dont elle se moque régulièrement, mais qui n'est pas encore apparu à l'écran.



Herb

Voisin de Wanda et Vision. On ignore encore qui est son épouse et quels liens il entretient.



Dottie

Présidente du comité des habitants et des habitantes de Westview, mariée à Phil. Il vaut mieux être de son côté que son ennemie. Lors de la réunion du comité dans l'épisode 2, Dottie insinue que Wanda est dans leur quartier pour faire du mal aux gens qui l'entourent. Dans un moment de panique, elle lui demande même son identité, avant d'être interrompue par une voix masculine à la radio.



Géraldine

Teyonah Parris incarne Géraldine Crédit : Disney+

Membre du comité de Westview et deuxième femme avec qui Wanda noue une amitié. Avec leurs rires, elles essayent de chasser la tension de la réunion du comité, pilotée par la tyrannique Dottie.

Les groupes

Le S.H.I.E.L.D

Agence gouvernementale internationale d’espionnage et de contre-espionnage ultrasecrète. Dirigé par Nick Fury (Samuel L. Jackson), le S.H.I.E.L.D. (Directoire de la Logistique, de l’Espionnage et des Interventions contre les Menaces Stratégiques) a pour mission de protéger notre monde des menaces extérieures extra-terrestres. Il est dissous dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver lorsque Nick Fury et les Avengers se rendent compte qu’HYDRA, l’organisation ennemie du S.H.I.E.L.D., a corrompu tous ses dignitaires.



H.Y.D.R.A

Organisation terroriste née pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ, ce sont les nazis qui la composent, comme Crâne Rouge et le Docteur Arnim Zola (vus dans Captain America : First Avenger et Captain America : Le Soldat de l’Hiver).

Son symbole est une pieuvre jaune ornée d’un crâne sur un fond vert. Avec le temps, HYDRA recueille toutes personnes voulant renverser les gouvernements mondiaux pour créer un ordre mondial. Lorsque Nick Fury et les Avengers découvrent qu’HYDRA a réussi à corrompre le S.H.I.E.L.D., l’organisation est détruite. Dans l'épisode 2 de WandaVision, on vante les mérites de posséder une montre de la marque Strücker. Sur le cadran, vous pouvez remarquer une pieuvre aux multiples tentacules.



S.W.O.R.D

Le logo de S.W.O.R.D se trouve sur l'hélicoptère Crédit : Capture d'écran Disney+

Le S.W.O.R.D (Sentient Worlds Observation and Response Departement, c'est-à-dire le département pour l'Observation des Mondes intelligents) travaille en tandem avec le S.H.I.E.L.D., l'agence secrète d'espionnage et de contre-espionnage, dirigée par Nick Fury (Samuel L. Jackson). Le S.W.O.R.D. lutte aussi pour protéger la Terre des menaces extra-terrestres et est dirigé par Abigail Brand, mi-humaine et mi-alien. C'est la première fois dans le MCU que cette organisation, créée par Joss Whedon dans les comics Astonishing X-Men, est évoquée. Le siège du S.W.O.R.D. est une station spatiale qui gravite autour de la Terre. Cette organisation, dans les comics du moins, connaît de nombreuses aventures en lien avec les X-Men.



Les Avengers

Super-équipe Marvel qu’on découvre dans le film éponyme en 2012. Les Avengers sont un projet du S.H.I.E.L.D. confié à Nicky Fury. Le but ? Rassembler un groupe de personnes remarquables pour protéger le monde des menaces extérieures. Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow et Hawkeye sont les premiers membres de l’équipe qui s’agrandit ensuite avec Le Faucon, War Machine, Scarlet Witch et Vision.

Dans Captain America : Civil War, l’équipe est divisée en deux. La team d’Iron Man (Vision, War Machine, Spider-Man) est pour les Accords de Sokovie. Celle de Captain America (le Faucon, Scarlet Witch, Ant-Man) est contre et finit derrière les barreaux. Mais, Steve Rogers parvient à les sauver, condamnant ses ami(e)s à une vie de paria pour échapper aux gouvernements. Dans Avengers : Infinity War, Vision est tué par Thanos pour récupérer la Pierre de l'Esprit. Black Widow et Iron Man se sacrifient dans Avengers : Endgame, tandis que Captain America prend sa retraite.

Les lieux

La Sokovie

Pays fictif de l’Europe de l’Est qu’on découvre dans Captain America : le Soldat de l’Hiver et qu’on retrouve dans Avengers 2 : L’Ère d’Ultron. Cet endroit sert de base à un laboratoire d’HYDRA qui forme des super-soldats aux pouvoirs exceptionnels, comme Wanda Maximoff (la Sorcière Rouge) et son frère jumeau Pietro Maximoff (Quicksilver). Le pays est complètement détruit dans Avengers 2 pendant le combat des Avengers contre Ultron, le robot machiavélique créé par Tony Stark. Après sa destruction et les très nombreuses pertes, les gouvernements mondiaux mettent en place les Accords de Sokovie, qui obligent, entre autres, les super-héros et héroïnes à dévoiler leurs identités.

Easter Eggs

House of M

C'est le titre d'une série de comics en 8 parties et sortie en 2005. Dans ces pages, on apprend que Magneto, père de Wanda et Pietro Maximoff dirige une réalité alternative où les X-Men n'existent pas et où les mutants règnent sur la Terre, c'est la House of M (La Maison de Magnéto). Wanda est devenue "folle" incapable de contrôler ses pouvoirs et a tué inconsciemment presque tous les mutants dans Avengers Disassembled. Dans House of M, elle prononce aussi la célèbre phrase : "No more mutants" (Plus de mutants) qui a des conséquences dévastatrices sur la suite des aventures de nos héros et héroïnes.



A.I.M

Organisation criminelle de scientifiques dirigée par le Baron Strücker et liée à HYDRA. Elle a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques travaillent sur la recherche de haute technologie pour renverser les gouvernements, mais ont aussi vendu des armes aux États-Unis. Leurs tenues sont des combinaisons jaunes de la tête aux pieds, avec une sorte de masque sur le visage, qui fait penser à une tenue d'apiculteur, comme celle vue dans l'épisode 2.





Baron Strücker

Thomas Kretschmann incarne le Baron Strücker dans "Avengers 2 : L'Ère d'Ultron" Crédit : Marvel 2015

Le Bron Wolfgang van Strücker (Thomas Kretschmann) vu dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver et Avengers 2 : L'Ère d'Ultron. Il est lié à l'histoire de Wanda et Pietro Maximoff. Les jumeaux ont en effet été les cobayes des scientifiques de l'HYDRA en Sokovie pour leur donner des pouvoirs surpuissants avec la Pierre de l'Esprit. Le baron est l'un des scientifiques qui ont réalisé ces expériences douloureuses sur les jumeaux. Strücker est tué par Ultron dans Avengers 2.