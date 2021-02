publié le 12/02/2021 à 12:52

À quelques épisodes de sa fin (le final sera l'épisode 9), WandaVision continue de repousser les limites de l'univers Marvel. Dans l'épisode 6, qui se déroule pendant les années 90, Westview fête Halloween. Entre les références aux comics et les révélations, cet épisode est dense et riche, mais n'annonce rien de bon pour la suite. Attention, la suite du texte contient des spoilers.

Depuis l'épisode 5, Vision comprend que son épouse lui cache quelque chose et qu'elle retient en otage toute la ville. Bien décidé à trouver de quoi il s'agit, il prétexte une surveillance de quartier pour se rendre à l'autre bout de la ville et découvrir ce qui se cache de l'autre côté de "la frontière". Vêtu de son costume original dans les comics (tout comme Wanda et Pietro), Vision découvre que les pouvoirs de Wanda bloquent les familles de Westview qui sont près de la limite de la ville. Personne ne bouge. Une femme pleure en silence répétant inlassablement le même geste. Comme un bug géant et vivant.

C'est en trouvant Agnes, la voisine, que Vision décide de passer à l'action. En annulant les pouvoirs de Wanda en touchant le front d'Agnes, elle lui révèle alors qu'il est un Avenger et qu'il est mort. Vision n'a aucun souvenir de son passé et lorsqu'Agnes perd son sang-froid, il bloque de nouveau son esprit.

Une scène finale apocalyptique

Avec beaucoup de difficulté, Vision parvient à traverser le champ magnétique que Wanda a créé autour de Westview et prévenir les soldats que "les gens ont besoin d'aide". Mais, puisqu'il est mort dans la réalité, son corps se décompose peu à peu. Billy, qui a hérité de dons télépathiques, ressent la détresse de son père et prévient alors Wanda. La "blague" de Pietro pour la rassurer - "T'en fais pas sœurette, un mari mort ne meurt pas deux fois" - ne fait qu'accentuer la peur et la colère de Wanda. Elle jette son frère dans le décor avec ses pouvoirs puis déploie des pouvoirs jamais vue.



Ses pouvoirs dépassent la frontière de Westwiew, sauvant ainsi Vision d'une deuxième mort et transforme les équipes de S.W.O.R.D en une troupe de cirque. Le reste du paysage est transformé à la sauce des années 90. On ignore encore ce qu'est devenue Darcy.



La création d'un nouveau Westview pour l'épisode 7

Alors que "la vague rouge" continue de métamorphoser tout sur son passage, Jimmy et Monica tentent de lui échapper. Au départ, ils devaient rejoindre le "contact" de Monica sur la crête de Westview, pour entrer "en toute sécurité" dans la ville. Qui peut bien être ce contact ? Le mystère est total et si notre duo se retrouve dans "le Hex" (le nom donné à la ville recrée par Wanda), ils n'auront plus aucun souvenir de leurs vies réelles, ni la possibilité de sortir de Westview, sauf si Wanda les y autorise. Quant à Tyler Hayward, on ignore aussi s'il va réussir à échapper à la vague rouge, mais on l'espère, car il a révélé sa véritable nature : celle d'un homme prêt à tout pour tuer Wanda.

L'épisode 7 nous plongera donc dans une nouvelle version du "Hex", où une troupe de cirque devrait faire le show pour les habitants et les habitantes de Westview. Reste à savoir si Vision aura le souvenir d'être sorti de la ville et d'avoir vu des soldats alors que son corps se décomposait.