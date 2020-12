publié le 22/12/2020 à 15:30

La saison 2 de The Mandalorian s'est achevée le 18 décembre 2020 avec un épisode que les fans ne sont pas prêts d'oublier. On ne compte plus le nombre d'internautes qui ont partagé leurs larmes sur les réseaux sociaux, ni celles et ceux qui ont exprimé tout leur amour pour la saga Star Wars. Attention, la suite contient des spoilers.

L'épisode 8 de la saison 2 de The Mandalorian est un épisode de toute puissance avec des scènes d'actions toujours aussi léchées, des références à la saga originelle, les adieux déchirants entre Din Djarin et Grogu et le grand retour de Luke Skywalker. Une apparition qui se fait en crescendo avec d'abord l'apparition de son X-Wing, puis l'arrivée d'une silhouette portant une capuche noire, puis un gant noir à la main droite et enfin un sabre laser vert. Luke Skywalker est le Jedi qui a entendu l'appel de Grogu sur la planète Tython dans l'épisode 6.

Une fois remis de nos émotions et de la scène post-générique, moult questions envahissent les esprits des fans de la galaxie lointaine. En attendant d'avoir plus d'informations sur la saison 3 de The Mandalorian, voici les 9 questions dont nous voulons absolument les réponses.

1. Din Djarin et Grogu vont-ils se retrouver ?

Difficile de ne pas pleurer quand Din Djarin et Grogu se disent adieu. Le moment est extrêmement touchant : le chasseur de primes enlève son casque, balayant ainsi son crédo mandalorien, pour que son Enfant puisse le voir et le toucher. "Je te reverrai. Je te le promets", explique Din Djarin au petit Grogu. Nous espérons de tout notre cœur que ce tendre duo va se retrouver dans la saison 3.

L'un des succès de The Mandalorian est la créature toute mignonne qui babille et possède une Force rarement vue dans l'univers Star Wars. En se séparant de Grogu, The Mandalorian pourrait perdre une partie de son public, sauf si elle nous réserver d'autres surprises égales au retour de Luke Skywalker.

2. Où Luke Skywalker emmène-t-il Grogu ?

L'histoire de Luke Skywalker après les évènements du Retour du Jedi n'a pas été exploité dans les films. Ses aventures appartiennent à l'univers non canon de Star Wars, que Lucasfilm n'a pas reconnu comme officiel dans la saga. On peut les lire dans des romans et des comics sortis avant 2014, où Luke poursuit son apprentissage de la Force. Selon plusieurs théories, il peut emmener Grogu sur la planète Dagobah, que Yoda avait choisi comme exil et où Luke a démarré son apprentissage de la Force.



Ce n'est qu'à partir du Réveil de la Force qu'on apprend qu'il a tenté de reformer l'Ordre Jedi avec des padawans dont son neveu Ben Solo. La suite, nous la connaissons : Ben Solo bascule du Côté Obscur, après que Luke ait tenté, dans un court de moment où il est terrassé par la peur, de tuer le jeune homme. Il s'exile ensuite sur Ahch-To et revient sur le devant de la scène grâce à Rey, la petite-fille de Palpatine.

3. Que va faire Moff Gideon du sang de Grogu ?

Avant de s'affronter au sabre noir et à la lance en beskar, Moff Gideon raconte à Din Djarin qu'il en a fini avec Grogu, car il a pu récupérer son sang. "Tout ce que je voulais c'était étudier son sang. Cet enfant a des dons exceptionnels et a été doté de rares propriétés à même de ramener l'ordre dans la galaxie", explique le Moff à Din Djarrin. Le sang de Grogu devrait alors servir à la réincarnation de Palpatine. L'Empereur est toujours en vie mais grièvement blessé par avoir été jeté par Dark Vador dans l'espace et il cherche à pouvoir "transférer" son esprit dans un corps en pleine forme et lié à la Force.



Depuis l'épisode 4, on sait que l'Empire possède un laboratoire caché. Le sang de Grogu, riche en midi-chlorien est alors transfusés à des cobayes, qui décèdent tous. Sauf un. Il s'agit probablement de Palpatine le seul qui puisse "ramener l'ordre dans la galaxie".



Reste à savoir où l'expérience a capoté puisque Palpatine veut dans L'Ascension de Skywalker se réincarner dans sa petite-fille Rey, afin de recréer son Empire.

4. Bo-Katan Kryze et Din Djarin vont-ils se battre pour le sabre noir ?

Héritière du trône de Mandalore par son sang et sa lignée, Bo-Katan Krzye veut de nouveau régner. Pour y arriver, elle doit posséder le sabre noir, que Moff Gideon avait en sa possession. Après son duel contre Din Djarin, le Moff perd son sabre. Din Djarin en devient le possesseur au grand dam de Bo-Katan Kryze. Pour le récupérer et s’asseoir sur le trône, elle doit remporter l'arme dans un combat à la loyale. Sauf que notre chasseur de primes refuse se battre et ne veut pas du trône de Mandalore.



Attachée aux valeurs de sa planète, Bo-Katan Kryze risque donc de pousser Din Djarin à un duel pour gagner avec honneur le sabre noir. À moins que le duo n'arrive à trouver une solution les empêchant de se battre et de mourir au combat.

5. Que vont faire Boba Fett et Fennec sur Tatooine ?

Dans la scène post-générique de l'épisode 8, Boba Fett et Fennec sont de retour à Tatooine. D'un coup de blaster, Boba Fett tue Bib Fortuna, ancien bras droit de Jabba le Hutt devenu calife à la place du calife. En prenant position sur le trône, Boba Fett devient ainsi le parrain du crime de la galaxie, épaulé par Fennec.

Fennec et Boba Fett dans le palais de feu Jabba le Hutt Crédit : Capture d'écran Disney+

Quel est leur plan ? Peut-être restaurer l'empire que possédait Jabba le Hutt dans la trilogie originelle et qui lui permettait d'amasser beaucoup d'argent. Une chose est sûre dans cette scène post-générique : le palais de Bib Fortuna est bien vide comparé à la foule de bandits de la galaxie qu'on avait pu y voir dans Le Retour du Jedi. Nous découvrirons la réponse dans Le Livre de Boba Fett, annoncé pour Noël 2021, mais dont on ignore s'il s'agit d'un spin-off de The Mandalorian ou si la saison 3 lui sera consacrée.



6. Comment Moff Gideon a-t-il eu le sabre noir ?

Concrètement, cette arme est un symbole puissant pour les Mandaloriens. "Pendant un temps, pour gouverner Mandalore, il fallait porter cette arme. Ce sabre est un symbole important pour cette maison et est respecté par les autres clans", explique Fenn Rau, un personnage de la série animée Star Wars : Rebels, dans laquelle on retrouve fréquemment la lame sombre.



C'est d'ailleurs dans Star Wars : Rebels que Bo-Katan reçoit la lame noire et devient ainsi la cheffe des Mandalores. Avec ce symbole elle espère unir les clans jadis ennemis pour ramener la paix sur la planète. "J'accepte cette épée pour ma soeur, pour mon clan et pour tous les guerriers", déclare alors Bo-Katan.



Mais on ignore encore comment Moff Gideon a récupéré le précieux sabre depuis les événements de Star Wars : Rebels. L'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'un combat entre le Moff et Bo-Katan Krzye qu'elle aurait perdu. Moff Gideon vainqueur obtient alors le droit de porter le sabre noir et d'être le chef de Mandalore.

7. Luke Skywalker apparaîtra-t-il dans la saison 3 ?

Meilleur secret de toute la galaxie, le retour du jeune Luke Skywalker dans The Mandalorian a fait hurler de joie les fans Star Wars de toutes les générations. Mark Hamill a d'ailleurs récemment tweeté que son retour a pu rester secret pendant un an, jusqu'à la diffusion de l'épisode 8, grâce à "un miracle". S'il est aussi prévu au casting de la saison 3 de The Mandalorian, gageons que le secret sera aussi bien gardé.

The fact that we were able to keep my involvement a secret for over a year with no leaks is nothing less than a miracle. A real triumph for spoiler-haters everywhere!#LooseLipsSinkStarships #STFU pic.twitter.com/TOBqlXYyHN — Mark Hamill (@HamillHimself) December 19, 2020

Pour ne pas voler la vedette à Din Djarin, Bo-Katan Kryze et Boba Fett, Luke Skywalker ne peut pas trop apparaître dans les futurs épisodes de la série. À moins qu'on le retrouve dans le spin-off consacré à Ahsoka Tano, ancienne membre de l'Ordre Jedi à la recherche du Grand Amiral Thrawn. Par leurs connections avec la Force, Luke et Ahsoka pourraient communiquer et s'aider dans la lutte contre le retour de l'Empire.

8. Que risquent Moff Gideon et le docteur Pershing ?

Le maléfique duo est désormais prisonnier de Bo-Katan Kryze, Mando, Cara Dune et Koska Reeves. Si Bo-Katan Kryze voulait la mort de Moff Gideon, Cara Dune veut le garder en vie et offrir une double prime pour sa capture à Din Djarin, puisque le Moff était l'ennemi numéro 1 de la Nouvelle République. Le docteur Pershing sera probablement aussi emprisonné même s'il n'a pas hésité une seconde avant de révéler les plans du vaisseau de Moff Gideon à nos héros et héroïnes. Sa peine pourrait être allégée en fonction des informations sur l'Empire qu'il donnera à la Nouvelle République, mais Moff Gideon risque de croupir pour le reste de sa vie en prison.

9. Qui a sauvé Grogu sur Coruscant ?

Depuis l'épisode 5, les fans connaissent les origines de Grogu. L'Enfant a suivi une formation Jedi où il a été entraîné par "de nombreux Maîtres" sur Coruscant avant d'être sauvé de la Purge Jedi que l'on voit dans La Revanche des Sith (épisode 3). Une théorie populaire chez les fans affirme qu'Anakin Skywalker a permis à l'Enfant d'échapper à la mort, en hommage à celle qui serait sa mère : la Jedi Yaddle, de la même espèce que Yoda. Le mystère est total et Grogu ne se souvient rien de ce jour où il a été enlevé du Temple Jedi. Son sauveur ou sa sauveuse lui a-t-il effacé la mémoire ? Ou Grogu souffre-t-il d'une amnésie dûe à un choc ? Espérons en savoir plus l'année prochaine.