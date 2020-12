"Star Wars" : les mystères de la saga que pourrait résoudre "The Mandalorian"

Din Djarin, Yoda et Anakin Skywalker, héros de "Star Wars"

publié le 12/12/2020 à 07:31

La saison 2 de The Mandalorian poursuit sa lancée dans la galaxie lointaine. Première série en prises de vues réelles de la franchise, elle nous montre depuis plusieurs épisodes comment elle est liée, de près et de loin, à la saga originelle, à la prélogie et aux séries animées.

La fiction de Jon Favreau multiplie les références aux séries animées Star Wars : Rebels et Star Wars : The Clone War grâce aux héroïnes Ahsoka Tano et Bo-Katan Kryze, mais aussi à la saga originelle par la retour sur la planète Tatooine, les apparitions des Hommes des Sables ou encore des Jawas, la survie surprise de Boba Fett ou encore la mention des midi-chloriens.

Toutes ces scènes, ces révélations, peuvent, dans la suite de la saison 2 de The Mandalorian, éclaircir des mystères que L'Ascension de Skywalker, n'a pas résolus. L'idée a d'abord été abordée par le média américain Screen Rant, à laquelle nous ajouterons nos réflexions.

L'origine et l'histoire du peuple de Yoda

Depuis l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian, on sait que Grogu n'est pas le clone de Yoda, même si il fait partie de la même espèce que le Maître Jedi. D'ailleurs lorsqu'Ahsoka Tano prononce le nom de Yoda, le petit Grogu tourne sa tête vers la guerrière, signe qu'il comprend à qui appartient ce prénom.

Ce qui prouve que notre "Baby Yoda" a été en contact avec Yoda. Dans les films de la saga, on a très peu d'informations sur le peuple de Yoda et son histoire avant d'arriver au Conseil Jedi. The Mandalorian, grâce à Grogu, pourrait enfin nous en apprendre davantage sur l'illustre Maître Jedi.

La survie de Palpatine

Depuis L'Ascension de Skywalker, le public de Star Wars a appris que l'Empereur n'était pas mort après avoir été jeté dans l'espace par Dark Vador dans Le Retour du Jedi (épisode 6). On le retrouve croulant et tenu en vie par des machines et les sciences occultes des Sith sur la planète Exegol, préparant sa revanche depuis des décennies.

L'épisode 9 de la saga a cependant révélé peu de détails concrets sur comment Palpatine a pu survivre. Qui l'a récupéré après cette chute ? A-t-il tout de suite été emmené sur la planète Exegol ? Avait-il prévu un plan pour reconstruire son Empire en cas de défaite ?

The Mandalorian pourrait bien nous donner des informations. Après tout, c'est à cette période que la revanche de l'Empereur se construit. En effet, des hommes comme Moff Gideon œuvrent pour le retour de l'Empire et "une nouvelle ère". Plus encore, des scientifiques comme le docteur Pershing réalisent des transfusions à partir du sang de Grogu, riche en midi-choloriens et connecté à la Force. Ce sang pourrait avoir aidé Palpatine à survivre en attendant de se réincarner comme il le souhaitait.

Les archives de Kamino dans le Temple Jedi

Kamino est la planète des cloneurs que l'on découvre dans l'épisode 2 de la prélogie. Mais pour y accéder, Obi-Wan Kenobi a dû demander de l'aide à un vieil ami car quelqu'un avait enregistré les coordonnées de la planète dans la base de données de la bibliothèque du Temple Jedi.



Qui a effacé les archives ? Boba Fett pourrait avoir la réponse. Clone non-modifié de Jango Fett, il a grandi sur Kamino et a dû en apprendre davantage sur ce projet secret d'armée de clones demandé par le Maître Jedi Syfo-Dias. Plus encore, le passé de Boba Fett pourrait nous donner plus d'éléments sur Sifo-Dyas et nous expliquer pourquoi il a décidé, de ne pas en parler au Conseil Jedi.

La création du Premier Ordre

Héritier de l'Empire, le Premier Ordre a débarqué dans Le Réveil de la Force. Dirigé par le Suprême Leader Snoke, "extension" de Palpatine grâce à ses pouvoirs du Côté Obscur, le Premier Ordre n'a pas dévoilé tous ses secrets de création.



The Mandalorian devrait nous éclairer. Après tout, Moff Gideon est bien parti pour préparer le terrain avec ses super-droïdes, les Dark Trooper, que l'on voit dans l'épisode 6 de la saison 2 et ses manigances pour continuer de contrôler la galaxie.

Comment Maz Kanata a récupéré le sabre de Luke

Dans L'Empire contre-attaque, Luke Skywalker perd son sabre laser bleu lors de sa confrontation avec Dark Vador sur Bespin. Des années plus tard, le sabre est retrouvé par la jeune Rey dans le repaire de Maz Kanata sur la planète Takodana. Comment cette dernière a pu récupérer ce sabre laser ?



Maz Kanata dans "Star Wars 7" avec le sabre laser d'Anakin et Luke Skywalker Crédit : LucasFilm/ Disney

Le roman Star Wars : Aftermath Empire's End de Chuck Wendig donne un indice, que J.J. Abrams n'aura donc pas adapté : Lando Calrissian aurait retrouvé le sabre laser d'Anakin et de Luke. Et selon la chaîne YouTube Star Wars Explained, Lando aurait voulu le donner à Han Solo comme cadeau de naissance pour Ben. Mais, il n'est pas précisé pourquoi c'est finalement Maz Kanata qui en a hérité. Peut-être que The Mandalorian va nous donner des indices.

Qui sont vraiment les Chevaliers de Ren ?

Apparus brièvement dans Le Réveil de La Force, les Chevaliers de Ren resteront un mystère intergalactique. Sont-ils vraiment 6 des anciens padawan de Luke qui ont décidé de suivre Kylo pour Snoke ? Ou des Sith fidèles à Palpatine, que l'Empeur aurait donc envoyé au petit-fils de Dark Vador ? Que cachent-ils sous leurs masques ?



On en restera là, même si on a pu découvrir lors de leur combat final contre Ben Solo qu'ils ne maîtrisent pas la Force, ni l'art du sabre laser.



Les Chevaliers de Ren, surnommés "Les démons" dans le film Crédit : Lucasfilm Ltd. & â„¢, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

The Mandalorian peut nous montrer d'autres personnes fidèles à l'Empire, proches du Côté Obscur et prêts à tout pour le restaurer et qui deviennent par la suite les Chevaliers de Ren. À moins qu'ils ne soient le résultat d'une expérience du docteur Pershing, voués à être des super-soldats de Moff Gideon, qui se retrouvent ensuite au service de Kylo Ren.