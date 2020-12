"The Mandalorian", saison 2, épisode 8 : que veut dire la scène post-générique ?

Din Djarin et Boba Fett dans la saison 2 de "The Mandalorian"

publié le 21/12/2020 à 15:02

La saison 2 de The Mandalorian a offert aux fans un final puissant et touchant. Alors que les larmes ont probablement coulé pour beaucoup de monde après la dernière image de cet épisode 8, arrive le traditionnel générique de fin. Mais, quelques minutes après, nous voici propulsés dans une scène post-générique pleine de symboles. Attention, la suite contient des spoilers.

Alors que Grogu est parti avec Luke Skywalker et R2-D2 et qu'on ignore encore si Din Djarin a officiellement rejoint les rangs de Bo-Katan Kryze pour la reconquête de Mandalore, la scène post-générique de l'épisode 8 nous emmène sur Tatooine. Plus précisément dans le palais de feu Jabba le Hutt, tué par la princesse Leia dans Le Retour du Jedi. À la place de l'ancien gangster siège désormais Bib Fortuna, l'ancien bras droit de Jabba le Hutt, avec plusieurs kilos en plus depuis sa dernière apparition.

Presque rien n'a changé dans l'antre de Jabba le Hutt : le trône, la garde rapprochée, l'esclave Twi’lek enchaînée. La caméra suit ensuite la mort des premiers gardes de Bib Fortuna, nous rappelant l'arrivée de Luke Skywalker des années plus tôt dans le palais de Jabba le Hutt pour venir sauver Han Solo dans Le Retour du Jedi.

Boba Fett, nouveau parrain du crime

Fennec et Boba Fett dans le palais de feu Jabba le Hutt Crédit : Capture d'écran Disney+

Boba Fett et Fennec arrivent ensuite devant un Bib Fortuna qui essaye de garder son calme. Notre chasseur de primes n'a pas de temps de perdre et tue d'une balle l'ancien bras droit de Jabba le Hutt.

Poussant son corps telle une poupée de chiffon, il s'assoit avec classe sur ce trône de Tatooine. Fennec, meilleure snippeuse de la galaxie avec Cara Dune, attrape alors une bouteille d'un liquide bleu et boit une bonne lampée en s'asseyant sur l'un des accoudoirs du trône. Preuve que nos deux héros sont désormais à la tête d'un empire du crime que la Nouvelle République a sans aucun doute dans le viseur.

L'épisode 8 se termine par le titre : Le livre de Boba Fett, annoncé pour décembre 2021. On ignore encore si la saison 3 de The Mandalorian sera donc centrée exclusivement sur le chasseur de primes et Fennec ou s'il s'agit d'un nouveau spin-off de la série de Jon Favreau. Dans tous les cas Boba Fett et Fennec devront probablement se battre contre les bandits de l'espace, fidèles au règne de Jabba le Hutt et de Bib Fortuna.