"The Mandalorian", saison 2, épisode 7 : qu'est-ce que l'Opération Cendres ?

publié le 15/12/2020 à 07:12

Depuis plusieurs épisodes, la série The Mandalorian montre bien qu'elle est connectée à la saga Star Wars par ses personnages et ses lieux, comme Tatooine, la planète liée à la famille Skywalker.

Dans l'épisode 7 de la saison 2, c'est une face atroce de l'Empire, que les fans n'ont pas vue au cinéma, qui est abordée par Mayfeld et Valin Hess : l'Opération Cendres pendant laquelle Valin Hess n'a pas hésité à sacrifier la moitié de son bataillon sur la planète Burnin Konn. "Une ville entière qui disparaît en un seul instant, avec toute sa population. Ce jour-là, nous avons perdu toute notre unité. Mec, c'était, 5.000, 100.000 personnes (...) Toutes ces personnes, ces héros, qui sont morts, c'était pour leur bien ? Pour leurs familles ? Pour le mec qui me donnait des ordres ?" demande Mayfeld, le visage crispé.

Ce à quoi lui répond Valin Hess, sans une once d'émotion : "Mais, nous leur avons survécu. Ils s'entredévorent. La Nouvelle République se décompose et nous nous renforçons". Une réplique qui finit par faire exploser Mayfeld qui abat l'impérial d'un coup. "Kézako" cette Opération Cendres et des massacres expliqués par notre héros ?

Un ordre posthume de Palpatine

Comme on le découvre dans l'encyclopédie en ligne de Star Wars, l'Opération Cendres est un ordre posthume de Palpatine, qui a eu lieu quelques semaines après la victoire des rebelles sur Endor dans Le Retour du Jedi (épisode 6 de la saga).

Avant sa mort, Palpatine a chargé Gallius Rax, son plus proche ami, du plan Contingence dont le but est d'anéantir tous les vestiges de l'Empire. Les survivants, soigneusement sélectionnés, sont emmenés dans un lieu sûr dans les Régions Inconnues pour refonder un nouvel Empire.



L'Opération Cendres est une vaste opération de destruction des planètes et de leurs civilisations à l'aide de satellites perturbant les climats des planètes. Elles font alors face à des tempêtes et des ouragans de catégorie 5, rasant tout sur leurs passages. Au total, 12 planètes subissent l'Opération Cendres, dont Naboo, où se déroule une partie de la prélogie et sauvée in extremis par la Nouvelle République. L'Empereur voulait ainsi punir celles et ceux qui ne l'avaient pas défendu, soutenu et menés à sa perte.