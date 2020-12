"The Mandalorian" : la vérité sur les origines de Baby Yoda enfin dévoilée

publié le 02/12/2020 à 07:29

Après plus d'un an d'attente, la patience des fans de The Mandalorian a été récompensée. L'épisode 5 de la saison 2, diffusé le 27 novembre dernier, révèle enfin la vérité sur les origines de Baby Yoda et son prénom. Attention, la suite contient des spoilers.

Baby Yoda n'est donc pas un clone de Yoda, mais bien un membre à part entière de l'espèce du Maître Jedi disparu, comme l'explique Ahsoka Tano dans l'épisode intitulé La Jedi. L'héroïne aux doubles sabres lasers blancs parvient à communiquer par la pensée avec l'Enfant qui lui confie son histoire et son prénom. Baby Yoda se nomme en réalité Grogu et répond par des gazouillis et un regard adorable lorsqu'on le prononce.

La suite du récit d'Ahsoka Tano nous en dit encore plus sur Grogu et ses origines, confirmant ainsi ce que Kuill, le compagnon de "Mando" expliquait dans l'épisode 7 de la saison 1 : l’Enfant ne peut être le résultat d’une expérience scientifique

Baby Yoda dans les bras d'Ahsoka Tano dans "The Mandalorian" Crédit : capture d'écran Disney+

Élevé puis enlevé du Temple Jedi de Coruscant

Grogu a été élevé dans le Temple Jedi de Coruscant. C'est là que se déroule la plupart de l'intrigue des épisodes de la prélogie (1,2 et 3), finalement incendié par Anakin Skywalker et les clones dans La Revanche des Sith. "Bien des Maîtres l'ont entraîné", poursuit la Jedi dans son récit, laissant entendre que notre petit Baby Yoda a sûrement connu Yoda, Mace Windu ou encore Qui-Gon Jinn. Grogu était ainsi un padawan à qui on apprit à maîtriser la Force.

Après la Guerre des Clones (vue dans l'épisode 2 de la prélogie), à l'ascension de l'Empire (proclamée dans l'épisode 3 de la prélogie), Baby Yoda a été caché pour éviter d'être tué. À cette époque, rappelez-vous, les Jedi sont traqués et tués aux quatre coins de la galaxie après l'Ordre 66 prononcé par Palpatine. "Quelqu'un l'a sorti du Temple. Ensuite, ses souvenirs s'assombrissent", poursuit Ahsoka Tano.

Qui a pu enlever Grogu ? Comment s'est-il ensuite retrouvé dans les rangs de l'Empire et le laboratoire du Dr Pershing ? Un espion de l'Empire au sein des Jedi a-t-il agi ou pire encore, un Jedi s'est laissé manipuler ? Le mystère reste encore entier et il faudra probablement attendre quelques épisodes avant d'en savoir plus.

Grogu maîtrise à son niveau la Force et le Côté Obscur

Pour le moment, on sait aussi qu'Ahsoka Tano préfère que les capacités de Grogu déclinent "naturellement" plutôt que de le former à la Force et risquer qu'il bascule du Côté Obscur. En effet, il est attaché à Din Djarin et ressent la peur et la colère. Deux sentiments qui peuvent le mener tout droit vers le Côté Obscur, exactement comme Anakin Skywalker...

Malgré son amnésie post-traumique, après son enlèvement et les expériences subies dans le laboratoire de l'Empire. Grogu maîtrise les deux côtés de la Force. Dans l'épisode 7 de la saison 1, il étrangle Cara Dune par sa simple pensée et son poing (coucou Dark Vador et Kylo Ren), pensant qu'elle est en train de faire du mal à son "papa Mando". Choc et stupeur devant cette scène. Mais, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un héros utilise l'étranglement. Luke le fait dans Le Retour du Jedi (épisode VI) contre l'un des sbires de Jabba. Grogu n'a donc pas basculé du Côté Obscur de la Force.

Dans les épisodes 2 et 7 de la saison 1, on découvre qu'il a des pouvoirs de guérison, comme Rey dans L'Ascension de Skywalker. Grogu transmet son énergie à Mando (épisode 2), qui arrête le processus de guérison, puis à Greef Karga (épisode 7) et le sauve de la mort après l'attaque des sortes de ptérodactyle. Dans l’épisode 8 de la saison 1, il parvient à contenir les flammes de l'arme du Stormtrooper, et crée ainsi un bouclier autour de Mando, Cara Dune et Greef Karda. Preuve que notre petit "Baby Yoda" est puissant et qu'il a encore beaucoup de choses à nous révéler.