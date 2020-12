"The Mandalorian", saison 2, épisode 6 : la pire crainte de Din Djarin se réalise

publié le 04/12/2020 à 14:25

La saison 2 de The Mandalorian ne donne aucun répit aux fans. Après un épisode 5 très fort en révélations sur les origines de Baby Yoda, dont le vrai prénom est Grogu, et l'apparition d'Ahsoka Tano, l'épisode 6, intitulé La Tragédie, est déchirant. Attention, la suite contient des spoilers.



C'est le pire cauchemar de Din Djarin (et celui des fans) qui se réalise : l'Empire parvient à capturer l'Enfant. Bien que ce scénario de l'angoisse était attendu, car un mouchard était placé sur le vaisseau du Din Djarin, il est tout aussi douloureux à regarder.

La Tragédie s'ouvre sur l'arrivée de Din Djarin et Grogu sur Tython, la planète liée à la Force et où se trouvent des ruines d'un ancien temple Jedi. Au sommet de la montagne, Din Djarin doit poser Grogu sur la pierre du destin, comme le lui a conseillé Ahsoka Tano. À Grogu ensuite de laisser "opérer la magie" pour qu'un ou une Jedi dans la galaxie entende son appel. Mais rien ne va se passer comme prévu et l'espoir d'une fin heureuse pour nos deux héros est, pour le moment, anéanti.

Le grand retour de Boba Fett

Boba Fett a réussi à retrouver Din Djarin Crédit : capture d'écran Disney+

Alors que Grogu reste sur sa petite pierre, Din Djarin aperçoit dans le ciel un vaisseau. Les fans de la saga Star Wars auront tout de suite reconnu le vaisseau de Jango et Boba Fett, les célèbres chasseurs de primes. Mais Boba Fett ne prononce pas tout de suite son nom et se présente comme un homme qui parcourt la galaxie. Il veut récupérer son armure, celle que Din Djarin a gardée au début de la saison 2, et qui s'était retrouvée dans les mains de Cobb Vanth.

Boba Fett n'est pas seul : il est accompagné de Fennec, la tireuse d'élite que Mando devait capturer dans la saison 1 de The Mandalorian et qu'il laisse pour morte dans le désert de Tatooine. Elle est sauvée par Boba Fett et travaille désormais avec l'ancien chasseur de primes.

Un marché est alors annoncé : Boba Fett et Fennec assureront la protection de Din Djarin et de l'Enfant en échange de l'armure mandalorienne. Tout est bouleversé : des dizaines de Stormtroopers attaquent, alors que Grogu, en pleine médiation et protégé par un champ de Force. Boba Fett, le visage couvert de cicatrices et rugissant de colère attaque ses adversaires, armé de son bâton, avant de profiter d'un moment de flottement dans la bataille pour remettre son armure.

L'arrivée des Dark Troopers

Après cette scène de bataille, où Fennec et Din Djarin brillent par leurs maîtrises de la gâchette, Boba Fett vêtu de son armure arrive pour les sauver. Une scène qui caresse la nostalgie des fans des épisodes de la saga originelle. Impossible cependant de découvrir comment Boba Fett a survécu au sarlacc, ce monstre du désert dans lequel il atterrit pendant Le Retour du Jedi.

L'accalmie est de courte durée : Grogu n'est plus protégé par le champ de Force et épuisé après cet effort colossal. C'est là que Moff Gideon envoie les Dark Troopers pour le récupérer. La première fois qu'on entend parler de ces droïdes de combat c'est dans Dark Forces, jeu vidéo sorti aux États-Unis en 1995 sur PC et PlayStation. On les voit bien plus tard dans les jeux Star Wars : Battlefront. Les Dark troopers phase III ont des armes de destruction d'une grande puissance, puisqu'ils peuvent détruire, par exemple, un char.



Les Dark Troopers sont des droïdes de combat encore jamais vu dans une série ou un film Star Wars Crédit : Capture d'écran Disney+

Les quatre droïdes à l'armure noire comme Dark Vador, encerclent notre petit héros en l'arrachant rapidement de son rocher. Juste avant, le Razor Crest a été pulvérisé par un canon du Vaisseau amiral. Notre mandalorien vient donc de tout perdre et notre cœur est aussi en miettes.

Le plan pour sauver Grogu

Du Razor Crest, il ne reste plus que la lance en beskar et la petite boule d'acier avec laquelle Grogu aimait jouer. Din Djarin la garde précieusement et se met en route pour sauver son petit protégé. Avant cela, Boba Fett lui prouve une bonne fois pour toutes qu'il est le propriétaire de l'armure. Son père, Jango, a combattu avec les Mandalores pendant la Guerre Civile et a reçu son armure en beskar en remerciement.



Boba Fett et Fennec s'allient à Mando pour récupérer l'Enfant. En effet, ils n'ont pas honoré leur partie du marché, puisque Grogu a été capturé par l'Empire. Notre trio fait donc un premier arrêt à Nevarro pour demander de l'aide à Cara Dune. Devenue marshall de la Nouvelle République, la guerrière est donc désormais du côté de la loi.





Pour localiser le vaisseau Amiral de Moff Gideon, Din Djarin doit faire évader Mayfeld, tireur d'élite impérial devenu mercenaire et que notre Mandalorien met sous les verrous dans la saison 1. Cara Dune ne peut accéder à cette demande, mais elle devrait changer d'avis en apprenant que l'Empire détient l'Enfant.

Mayfield dans l'épisode 6 de la saison 1 de "The Mandalorian" Crédit : capture d'écran Disney+

Grogu face au sabre noir

L'épisode 5 se termine dans le vaisseau de Moff Gideon. Grogu use de sa Force pour étrangler, puis catapulter contre le mur ses geôliers. Moff Gideon est aux anges en découvrant que l'Enfant sait utiliser ses pouvoirs. Plus encore, il brandit le sabre noir devant Grogu exténué en lui demandant s'il déjà vu cette arme "autrefois". Preuve que ce grand méchant est lié de près ou de loin au passé de Grogu et qu'il est au courant de sa formation Jedi sur Coruscant, puis sa disparition.



Grogu est finalement mis KO par les rayons paralysants, utilisés des années plus tôt sur la princesse Leia dans l'épisode 4 alors qu'elle essaye de s'échapper des forces impériales au début d'Un Nouvel Espoir.



Le docteur Pershing va recevoir un message crypté indiquant que Moff Gideon est en possession du "donneur", à savoir Grogu. Ce qui veut dire que les expériences vont recommencer sur l'Enfant, alors qu'elles pourraient le tuer. Rappelons que dans l'épisode 4, on apprend que des transfusions sanguines sont réalisées sur des cobayes à partir du sang riche en midi-chlorien de Grogu. "Un volontaire" est encore en vie après ces transfusions et nous espérons bientôt découvrir son identité.