"The Mandalorian", saison 2 : Anakin Skywalker a-t-il sauvé "Baby Yoda" ?

publié le 04/12/2020 à 18:06

La saison 2 de The Mandalorian poursuit sa course dans la galaxie lointaine. Depuis l'épisode 5, les fans ont enfin découvert les origines de "Baby Yoda", dont le prénom est Grogu. Alors qu'une part de mystère demeure dans l'histoire de l'Enfant, certains et certaines avancent qu'Anakin Skywalker y a joué un rôle. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Grâce à Ahsoka Tano, Din Djarin et le public de The Mandalorian savent enfin que l'Enfant n'est pas un clone de Yoda, mais bien un membre de son espèce. Plus encore, Grogu a été élevé et formé à la Force sur Coruscant dans le Temple Jedi. Mais, après la Guerre des Clones, Grogu a été caché pour éviter à la Purge Jedi et "caché". Sauf que l'Enfant ne se rappelle plus de son histoire, une fois après avoir kidnappé.

Mais alors, qui a pu cacher l'Enfant ? Une théorie populaire désigne Anakin Skywalker, qui a basculé du Côté Obscur de la Force dans La Revanche des Sith (épisode 3). Aveuglé par sa peur de perdre Padmé Amidala, il tombe dans le piège de Palpatine, participe à la mort de Mace Windu, assassine les padawan et les novices du Temple et devient, plus tard, Dark Vador.

Une théorie liée à Yaddle

Pourquoi notre jeune Anakin Skywalker, alors rongé par la haine, aurait décidé d'épargner Grogu ? Selon la théorie relayée par la chaîne YouTube Star Wars Theory, il faut se pencher du côté l'Univers Étendu ou Legends qui n'est pas reconnu comme officiel par Lucasfilm.

La théorie est liée à The Shadow Trap, sixième roman de la série The Jedi Quest écrit par Jude Watson et sorti en 2003. Il se déroule 7 ans après les événements de La Menace Fantôme. Dans cette aventure, Anakin Skywalker doit réaliser une mission avec Obi-Wan Kenobi et Yaddle. Elle est une Maître Jedi puissante, qui siégeait au Conseil et de la même espèce que Yoda. Vous avez pu la voir fois dans La Menace Fantôme, l'épisode 1 de la saga. Après la bataille de Naboo, Yaddle quitte le Conseil Jedi où elle est remplacée par Shaak Ti.

Yaddle dans "La Menace Fantôme" Crédit : capture d'écran YouTube

Anakin a sauvé Grogu en l'honneur de Yaddle

Revenons désormais à l'intrigue de The Shadow Trap. Le combat pour sauver la planète de Mawan est violent et laisse peu d'espoir de victoire à Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Yaddle use alors de sa Force pour sauver les Jedi et la planète. Elle absorbe en effet une arme chimique qui devait détruire la planète. Anakin Skywalker culpabilise énormément après cette mission, car il pensait pouvoir sauver Yaddle.

Selon la théorie, Yaddle aurait eu un fils avant sa mort : Grogu. De par son lien avec la Force et son héritage, l'Enfant aurait été ainsi emmené à Coruscant pour devenir un Jedi. Lors du terrible Ordre 66, Anakin, malgré son cœur consumé par le Côté Obscur aurait décidé d'épargner Grogu en l'honneur de Yaddle, qui avait sacrifié sa vie pour lui des années auparavant. Reste maintenant à découvrir où Anakin aurait caché l'Enfant et s'il a ensuite usé de la Force pour lui effacer la mémoire.