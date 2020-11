Comment "The Mandalorian" peut vous réconcilier avec "Star Wars 9"

publié le 25/11/2020 à 20:27

Cela fera bientôt un an que L'Ascension de Skywalker, dernier épisode de la saga Star Wars sur les Skywalker est sorti au cinéma. Conclusion émouvante et épique pour certains comme RTL Pop Culture, cet épisode 9 a aussi déçu un grand nombre de fans. Pourtant, il se pourrait bien que vous vous rabibochiez avec le film et ce grâce à la saison 2 de The Mandalorian, la série Star Wars sur Disney+. Attention, la suite contient des spoilers.



Qu'est-ce qui a principalement déçu une partie du public dans L'Ascension de Skywalker et qui est lié à The Mandalorian ? Le retour de Palpatine. En effet, cette résurrection de l'Empereur a pu être considérée pour certains et certaines comme bâclée. On le découvre en vie sur la planète Exegol, planète des Sith, maintenu en vie par des injections d'un liquide inconnu. La puissance du Côté Obscur transcende et prouve que l'Empereur malgré sa chute qui aurait dû être mortelle dans Le Retour du Jedi (épisode 6) a réussi à survivre et régner sur la galaxie.

La saison 2 de The Mandalorian et plus précisément l'épisode 4, intitulé Le Siège, donne plus de détails sur ce retour de Palpatine. En effet, nos héros : Mando, Greef Karda, l'héroïne Cara Dune et le maladroit Mythrol, attaquent ce qu'ils pensent être une ancienne base militaire de l'Empire de la planète Nevarro. La suite de leur découverte donne des détails concrets sur le plan de Palpatine pour continuer d'être le Maître de la galaxie.

L'Empereur Palpatine est l'un des plus puissants seigneurs noirs des Sith (côté obscur de la Force) dans les deux trilogies. Crédit : Site officiel Star Wars

La puissance du sang de Baby Yoda

Dans l'épisode 4 de The Mandalorian, les protagonistes sont en réalité dans un laboratoire de l'Empire. Dans des cuves végètent des corps, dont on distingue la forme humanoïde. Plus encore, le Dr. Pershing, adresse un message à Moff Gideon. Des transfusions du sang de Baby Yoda, ultra riche en midi-chloriens (forme de vie intelligente microscopique et liée à la Force), sont réalisées sur des cobayes. Mais, les expériences n'ont pas marché : ces derniers sont morts, sauf "un volontaire".



Une créature bien mystérieuse dans "The Mandalorian" Crédit : capture d'écran Disney+

Selon notre théorie, ce volontaire n'est autre que Palpatine, toujours en vie et qui essaye de chercher un moyen pour retrouver un corps en forme. Et quoi de mieux pour réaliser ce dessein que du sang d'un être sensible à la Force comme Baby Yoda ? La petite créature montre depuis ses débuts dans The Mandalorian sa maîtrise de la Force et du Côté Obscur. Son peuple, car dans la saison 1, on comprend qu'il n'est pas le résultat d'un clonage de Yoda, est sans aucun doute en symbiose avec la Force.

Avec le sang de Baby Yoda et les expériences de l'Empire, Palpatine pourrait transférer son esprit dans un corps qui maîtrise la Force. L'expérience qui se passe dans les coulisses de The Mandalorian n'a pas dû marcher puisque dans Star Wars 9, Palpatine veut que Rey le tue pour qu'il puisse réincarner dans son corps. Un corps sensible à la Force et dont le sang doit être riche en midi-chlorien, puisqu'il est de la famille Palpatine qui comme celle des Skywalker est très liée à la Force.



L'Empereur avait tout prévu

Là où L'Ascension de Skywalker peut avoir déçu certains et certaines, c'est en n'approfondissant pas assez le plan de Palpatine pour revenir sur le devant de la scène. Avec The Mandalorian, nous réalisons qu'il préparait son retour depuis des décennies. "J'ai créé Snoke. J'ai été toutes les voix que tu as entendues dans ta tête", révèle d'ailleurs Palpatine à Kylo Ren au tout début du film. Et c'est grâce à ses fidèles, comme Moff Gideon, qu'il a pu lentement, mais sûrement continuer d'être le Mal de la galaxie avec le Premier Ordre, héritier de l'Empire dans les épisodes 7,8 et 9.

D'ailleurs dans l'épisode 4 de The Mandalorian, la forme humanoïde que nous voyons dans la cuve ressemble d'ailleurs au corps de Snoke. Preuve que l'ancien Suprême Leader est le résultat réussi d'une expérience de l'Empire : à savoir créer un être sensible à la Force par une transfusion sanguine. L'Empereur nous a tous et toutes dupé.