"The Mandalorian", saison 2, épisode 5 : l'épisode que les fans attendaient

publié le 27/11/2020 à 16:04

Cet épisode 5 de la saison 2 de The Mandolarian est une mine de révélations sur l'un des plus grands mystères de la série et nous dévoile en chair et en os l'héroïne que nous attendions tous et toutes. Attention, la suite du papier contient des spoilers.

Avec La Jedi, The Mandalorian monte en puissance et prouve une nouvelle fois qu'elle est la série digne héritière de la saga Star Wars. Dès les premières secondes, on voit enfin Ahsoka Tano (Rosario Dawson), l'héroïne des séries Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels, ancienne membre de l'Ordre Jedi et ancienne padawan d'Anakin Skywalker. Avec ses deux sabre laser blancs, Ahsoka Tano détruit un à un ses adversaires. Ils appartiennent à la garde rapprochée de la Magistrate, dont le vrai nom est Morgan Elsbeth.

Ahsoka Tano veut un renseignement de la part de la Magistrate et lui laisse une journée pour accéder à sa requête ou en subir les conséquences. Peu de temps après Mando et Baby Yoda arrivent sur cette planète inhospitalière de Corvus. La Magistrate offre alors un marché à Mando : tuer la Jedi dans les bois.

La vérité sur Baby Yoda

Voilà près d'un an que nous attendions cet épisode, celui qui révèle enfin les origines de Baby Yoda. Ce petit être si mignon s'appelle en réalité Grogu et communique par la pensée avec Ahsoka Tano. C'est elle qui révèle ensuite l'histoire de notre petit héros à Mando. Baby Yoda a été élevé dans le temple Jedi de Coruscant. "Bien des Maîtres l'ont entraîné", poursuit la Jedi dans son récit, laissant entendre que notre petit Baby Yoda a sûrement connu Yoda, Mace Windu ou encore Qui-Gon Jinn.

Après la Guerre des Clones (vue dans l'épisode 2 de la prélogie), à l'ascension de l'Empire (proclamée dans l'épisode 3 de la prélogie), Baby Yoda a été caché pour éviter d'être tué. À cette époque, rappelez-vous, les Jedi sont traqués et tués aux quatre coins de la galaxie après l'Ordre 66 prononcé par Palpatine.

"Quelqu'un l'a sorti du Temple. Ensuite, ses souvenirs s'assombrissent", poursuit Ahsoka Tano devant un Grogu qui commence à s'endormir et un Mando qui doit probablement halluciner derrière son casque de guerrier.

Grogu et Mando peuvent rester ensemble

Après avoir digéré toutes ces informations, Mando arrive à la fin de sa mission. Il a aidé son petit protégé à trouver une Jedi et doit désormais le laisser poursuivre sa formation de la Force. Mais, c'est impossible pour Ahsoka Tano : l'Enfant éprouve trop de peur et de colère liées à son attachement pour Mando. Deux sentiments que doivent éviter les Jedi pour ne pas sombrer du Côté Obscur. "Je sens de la peur en toi", confie d'ailleurs la Jedi à Grogu, rappelant les paroles de Mace Windu au jeune Anakin Skywalker sur Coruscant.

Grogu réussi l'examen de la Force, lorsque Mando lui demande de récupérer la boule en argent du levier du vaisseau qu'il convoite tant. La fierté de Mando est touchante, tout comme les gazouillis de contentement de Grogu.

Mais, la décision d'Ahsoka Tano est sans appel : elle ne peut l'entraîner, car il est attaché à Mando et ressent ainsi de la peur et la colère. "J'ai vu ce que ça fait à des Chevaliers Jedi. Aux meilleurs d'entre nous", explique-t-elle. Elle parle bien ici d'Anakin Skywalker, son ancien Maître qu'elle a affronté et dont l'amour pour Padmé Amidala et sa peur viscérale de la perdre l'ont conduit droit dans le piège de Palpatine et vers le Côté Obscur de la Force.

À la recherche du Grand Amiral Thrawn

Thrawn dans le teaser de la saison 3 de "Star Wars Rebels" Crédit : capture d'écran YouTube

Cependant, Ahsoka Tano accepte le marché de Mando : il l'aide à vaincre la Magistrate et en retour, elle entraînera Grogu. Une Jedi alliée à un Mandalorien, c'est une grande première dans la galaxie puisque leurs deux peuples sont historiquement ennemis.



Après une attaque aux sabres laser et un jeu de cache-cache dans le village, Ahsoka Tano parvient à se retrouver seule avec la Magistrate. Ahsoka Tano veut savoir où se cache "le Maître" de Megan Elsbeth, nous faisant penser au départ qu'elle est une Sith. Après un duel entre les sabres laser d'Ahsoka Tano et la lance en beskar massif de la Magistrate, la Jedi sort victorieuse. Et elle parvient à avoir l'information qu'elle souhaitait : la localisation du Grand Amiral Thawn. De son vrai nom, Mitth'raw'nuruodo, il est un personnage de la série Star Wars : Rebels. Stratège redoutable, il met tout en œuvre pour vaincre la Rébellion.



Le village libéré de la Magistrate, la foule est en liesse et vous avez pu reconnaître la mélodie de la victoire des Rebelles qui dansent avec les Ewok dans Le Retour du Jedi. Alors qu'on pense que c'est la fin de Baby Yoda et Mando, Ahsoka Tano revient sur sa décision.

Direction la planète Tython

Ahsoka Tano face à la Magistrate Crédit : capture d'écran Disney+

La Jedi est consciente qu'elle ne peut former Grogu, tant son attachement à Mando est important. Il est "un père" pour l'Enfant détaille même Ahsoka Tano qui donne alors une nouvelle mission à notre héros. Il doit se rendre sur la planète Tython où se trouvent les ruines d'un Temple lié à la Force.



Mando devra alors placer Grogu sur "la Pierre du Destin" au sommet de la montagne et c'est là que l'Enfant choisira sa "Voie". "S'il se sert de la Force, un Jedi sentira peut-être sa présence et viendra à lui", explique encore Ahsoka Tano, tout en étant réaliste : il subsiste peu de Jedi dans la galaxie. Si Grogu se sert de sa Force, qui pourra répondre à son appel ? C'est ce que nous découvrirons peut-être dans la suite de la saison 2 de The Mandalorian.