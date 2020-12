Crédit : Michael Loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Rachel Bilson et Hayden Christensen sont restés ensemble de 2007 à 2017

publié le 14/12/2020 à 13:28

Alors que la communauté Star Wars se remet du retour d'Anakin Skywalker dans la galaxie, Rachel Bilson, l'ex-compagne d'Hayden Christensen a fait une révélation originale.

Dans les colonnes d'Us Weekly, l'iconique interprète de Summer Roberts dans Newport Beach, explique que sa fille Briar Rose, 6 ans, ignore tout du grand rôle d'Hayden Christensen. "Heureusement, elle ne sait pas qu'il a joué l'un des plus grands méchants de l'histoire. Quand elle l'apprendra, je pense que personne ne viendra l'embêter à l'école !", explique l'actrice. Hayden Christensen et Rachel Bilson ont été ensemble de 2007 à 2017. Depuis leur séparation, ils élèvent leur fille en coparentalité.

C'est le 11 décembre dernier que les fans Star Wars ont appris le grand retour de Dark Vador- Hayden Christensen, dans la prochaine série Obi-Wan Kenobi. Attendue pour 2021 sur Dsiney+, elle se déroulera une décennie après les terribles événements de La Revanche des Sith, l'épisode 3 de la prélogie.



"Cela va être intéressant de découvrir ce qu'une réalisatrice exceptionnelle comme Deborah Chow nous réserve. Je suis impatient de travailler de nouveau avec Ewan (McGregor, nldr). Cela fait du bien d'être de retour", a confié Hayden Christensen dans un communiqué officiel. Hayden Christensen avait quitté la franchise Star Wars il y a 15 ans dans La Revanche des Sith. On a pu entendre sa voix dans l'une des scènes finales de L'Ascension de Skywalker, où il donne du courage à l'héroïne Rey pour affronter Palpatine.