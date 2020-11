publié le 20/11/2020 à 15:30

La saison 2 de The Mandalorian se poursuit. Dans ce quatrième épisode intitulé Le Siège, Din Djarin et Baby Yoda font halte sur la planète Nevarro, pour réparer le Razor Crest en piteux état. Planète que l'on connaît depuis la saison 1 et qui est désormais dirigée par Cara Dune et Greef Karga. Rien de tout ce que Mando avait prévu va se dérouler. Attention, la suite contient des spoilers.

C'est l'un des succès de The Mandalorian : à la quête de Mando s'ajoute à chaque fois une nouvelle mission en échange d'informations ou pour rendre service à ses amis. C'est ici le cas dans Le Siège. Din Djarin doit aider ses deux alliés à détruire une ancienne base impériale afin de ramener la paix sur la planète. Son vaisseau est alors en pleine réparation et Baby Yoda déposé à l'école, où le professeur n'est autre qu'un droïde protocolaire comme ce bon vieux C-3PO.



The Mandolarian continue ainsi de rendre hommage à la saga originelle George Lucas grâce aux personnages, la mention de Kessel ou encore Coruscant, à la réalisation de certaines scènes, aux vaisseaux et aux bruitages tels les tirs de blasters ou le son déchirant des chasseurs TIE. Outre ces références réussies, ravivant la nostalgie des fans que nous apprend ce nouvel épisode ?

Le laboratoire des horreurs

Une créature bien mystérieuse dans "The Mandalorian" Crédit : capture d'écran Disney+

Une fois arrivés dans l'ancienne base de l'Empire, Cara Dune, Greef Karga, Din Djarin et Mythrol sont accueillis par des Stormtroopers et leurs tirs nourris. Le but nos héros et héroïnes ? Faire exploser la base qui se situe sous de la lave en fusion. Mythrol doit ainsi bidouiller le système de la base au-dessus du vide. Une séquence qui rappelle quand Obi-Wan Kenobi pirate une partie du vaisseau de Dark Vador dans Un nouvel espoir.



En prolongeant leur exploration de la base, notre quatuor fait une effroyable découverte. Cette base est en fait un laboratoire de l'Empire, où des corps qu'on distingue très mal, sont enfermés dans un liquide bleu. Plus encore, un message holographique du scientifique responsable de l'expérience sur Baby Yoda que l'on a découvert dans la saison 1. Attention, la suite est pleine de révélations sur l'origine de l'Enfant : des expériences à partir de son sang ont été réalisées sur d'autres créatures. Mais, les transfusions n'ont pas marché et les cobayes sont tous décédés. Que cherche donc l'Empire à réaliser à partir du sang de Baby Yoda ? Une nouvelle armée pour l'Empire, sensible à la Force ? Le mystère est encore total.



Il reste néanmoins "un volontaire" toujours en vie, qui a reçu une transfusion du sang de l'Enfant. Si le scientifique précise que toute expérimentation doit cesser, il reconnaît que les réserves de sang sont à sec et qu'il donc faut mettre la main sur "le donneur" pour poursuivre les essais. Le donneur étant Baby Yoda.

La Force de Baby Yoda

En découvrant que Moff Gideon est toujours en vie et donc que Baby Yoda court un grand danger, Din Djarin fonce le retrouver. Qu'on se rassure, il est toujours en sécurité et nous prouve une fois de plus combien il est adoraaaaaaable (sourire niais). Plus encore, il dévoile l'étendue de sa malice et de sa maîtrise de la Force. Pour récupérer un paquet de gâteaux bleus, dont la couleur fait penser au Blue milk (lait bleu) bu par Luke Skywallker sur Tatooine, qu'un élève lui refuse : Baby Yoda fait usage de la Force. Pour récupérer les sucreries et non étrangler le garçonnet, rassurez-vous. Le plan serré sur le paquet argenté qui bouge, rappelle d'ailleurs lorsque Luke fait bouger son propre sabre laser dans l'épisode 5.

Les derniers passages de Baby Yoda sont tout simplement toujours aussi mignons et drôles. Bien attaché dans le vaisseau de Mando, le voici levant les bras et gazouillant tel un enfant dans un manège lorsque le mandalorien enchaîne des vrilles pour détruire les chasseurs TIE. Des prouesses de pilotage qui rappellent un certain Anakin Skywalker... Toujours est-il qu'à force de tourner dans tous les sens en mangeant des gâteaux, ce qui devait arriver arriva : Baby Yoda vomit. Heureusement, Mando délicatement essuie tout cela et revoilà notre duo en route pour retrouver Ahsoka Tano.



Le piège de l'Empire

Moff Gideon n'a pas dit son dernier mot. L'un des techniciens de Greef Karda a posé un mouchard sur le Razor Crest. Cela montre d'abord que l'Empire a encore assez de pouvoirs pour acheter celles et ceux que l'on pense être des alliés et que Mando et Baby Yoda sont dans de beaux draps. Dans la dernière image, Moff Gideon sur son Vaisseau amiral, fait face à des armures noires. On peut très vite penser qu'il s'agit de Dark Vador. Chronologiquement c'est impossible, puisque Vador est mort à la fin du Retour du Jedi (l'épisode 6). Cela ressemble plutôt à une nouvelle armée de l'Empire, dont les tenues ressemblent à celle de l'ancien Seigneur Sith.



Ce qui reste de l'Empire prépare "la nouvelle ère", ce qui devrait être le futur Premier Ordre, que l'on a découvert dans les épisodes 7,8 et 9. L'ombre de Palpatine est bien présente dans The Mandalorian et on espère que Din Djarin et Baby Yoda arriveront à lui échapper.