"The Mandalorian" : qui est la tant attendue et importante Ahsoka Tano ?

publié le 17/11/2020 à 12:49

La saison 2 de The Mandalorian va bientôt réaliser le rêve de nombreux fans Star Wars. L'apparition en chair et en os d'Ahsoka Tano, qui sera incarnée par Rosario Dawson (Boulevard de la Mort, The Defenders). Mais pourquoi cette héroïne est-elle aussi populaire dans la galaxie lointaine et qui est-elle vraiment ?

Ahsoka Tano apparaît dans les séries animées Star Wars : The Clone War et Star Wars : Rebels. De par ses liens avec des personnages emblématiques de la saga Star Wars : Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, ses pouvoirs de la Force, son charisme, sa maîtrise du sabre laser, Ahsoka Tano est rapidement devenue une héroïne populaire auprès du public. Aussi surtout, parce que la saga compte encore peu d'héroïnes même si un renouveau est en marche depuis Rey dans la dernière trilogie.

Si vous n'avez pas vu les séries animées Star Wars, sachez toutefois que vous avez pu entendre Ashoka Tano dans L'Ascension de Skywalker, lorsque Rey entend les voix des Jedi du passé, lui redonner l'énergie nécessaire pour son combat final. Pour le reste de son histoire, c'est par ici.

Elle est l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker

Ashoka Tano est originaire de la planète Shili. À 3 ans, elle est emmenée sur Coruscant pour suivre la formation Jedi, car le Maître Jedi Plo Koon, découvre qu'elle est sensible à la Force. Après la Guerre des Clones, que l'on voit dans l'épisode 2 de la saga, elle devient la padawan d'Anakin Skywalker. Il la surnomme d'ailleurs "Chipie". Les deux héros partagent une amitié sincère, des combats et des missions épiques.

Mais tout est chamboulé lorsqu'Ashoka Tano est accusée à tort de trahison et de meurtre à la suite d'un attentat au Temple Jedi. La Padawan est alors bannie de l'Ordre et condamnée. C'est finalement son Maître Skywalker qui parvient à l’innocenter au cours du procès, en découvrant la véritable coupable : Barriss Offee, une amie proche de notre héroïne. Le Haut Conseil Jedi veut réparer son erreur et lui propose de revenir au sein de l'Ordre, mais le mal est fait : Ashoka Tano refuse et rejoint la vie civile.

Elle quitte l'Ordre Jedi et rejoint le Collectif des Ombres

Bo-Katan Kryze et Ashoka Tano dans "Star Wars : Rebels" Crédit : capture d'écran YouTube

Ashoka Tano décide de vivre sa propre vision de l'Ordre Jedi. C'est dans cette période de sa vie qu'elle croise Bo-Katan Kryze, et accepte de l'aider dans la reconquête du trône de la planète Mandalore. Pour s'y faire, elles doivent arrêter Dark Maul, qui oui a survécu à sa chute et à son combat contre Obi-Wan Kenobi vu dans La Menace Fantôme (épisode 1). Ashoka Tano et Bo-Katan Kryze font alors partie du Collectif des Ombres, qui regroupe d'anciens groupes criminels. Au cours d'une bataille d'anthologie, Ashoka parvient à vaincre Dark Maul et décide de le ramener à la République. Mais en chemin vers Coruscant, Palpatine fait exécuter l'Ordre 66 et les clones se trouvant à bord du vaisseau d'Ashoka essayent de la tuer, ainsi que tous les occupants. Elle survit, tout comme Maul et son ami Rex, Capitaine clone de la 501ème Légion.

Traquée par l'Empire, elle affronte Dark Vador

Après l’exécution de l'Ordre 66 et la Grande Purge Jedi, Ashoka Tano est traquée par les sbires de l'Empereur, la considérant toujours comme une Jedi, bien qu'elle ait quitté l'Ordre. Au cours de ses années d'exil et d'errance, elle rejoint l'Alliance Rebelle. Au cours d'une mission sur la planète Malachor, elle affronte Dark Vador, en ignorant, au départ, qu'il s'agit de son ancien Maître qui a basculé du Côté Obscur de la Force (pour pleurer de nouveau, regardez La Revanche des Sith, épisode 3 de la prélogie). C'est un combat aussi fort que celui d'Anakin et Obi-Wan dans l'épisode 3 et Ashoka Tano échappe de justesse à la mort grâce à son ami le Jedi Ezra Bridger.



> Darth Vader Vs Ahsoka - Full Duel (Twilight Of The Apprentice + A World Between Worlds)

Après son combat contre Vador, Ashoka Tano devient l'alliée de la mandalorienne Sabine Wren. Ensemble, elles partent à la recherche du Jedi Ezra Bridger, qui est porté disparu depuis la libération de la planète Lothal.

Pourquoi sera-t-elle importante dans "The Mandalorian" ?

Nous arrivons à The Mandalorian. Pour rappel, la série se situe juste après la chute de l'Empire vue dans l'épisode 6 (Le Retour du Jedi) et avant l'arrivée de Rey, Finn, Poe et Kylo Ren, que l'on découvre dans l'épisode 7 (Le Réveil de la Force).



Donc à l'époque de The Mandalorian, comme on l'a vu dans la série, l'Empire a encore de nombreux hauts gradés dans la galaxie, comme Moff Gideon, qui essaye de rétablir le régime politique de Palpatine. Les Jedi, à cette époque, sont peu nombreux : Yoda est mort tout comme Obi-Wan, Quin-Gon Jinn et Anakin. Et les autres Jedi ont été traqués et assassinés pendant l''épisode 2 après l'Ordre 66.



Les seuls Jedi vivants et connus sont Luke Skywalker (qui n'apparaîtra pas dans la série) et donc Ashoka Tano. Elle est donc la seule à pouvoir aider Din Djarin dans sa quête pour retrouver le peuple de "Baby Yoda". À moins qu'elle ne révèle l'existence d'autres Jedi qui pourront aussi aider nos héros et donc, révéler, un nouveau pan de l'histoire de la galaxie lointaine.