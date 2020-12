publié le 11/12/2020 à 12:06

La galaxie très lointaine est en ébullition. Lors de la conférence des investisseurs de Disney, dont les annonces sont arrivées dans la nuit du 11 décembre 2020, Star Wars a dévoilé tous ses nouveaux projets. Au total, 10 séries, dont la très attendue Obi-Wan Kenobi et un prochain film réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman).

L'annonce la plus renversante de la soirée n'est autre que le retour d'Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador, au côté d'Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) dans la série Kenobi, prévue "prochainement" sur Disney+. Cela fait depuis La Revanche des Sith, soit 15 ans, que les fans espèrent revoir un jour à l'écran le duo.

Plus encore, l'héroïne Ahsoka Tano, incarnée par Rosario Dawson dans The Mandalorian dans l'épisode 5 de la saison 2, a aussi droit à sa propre série, afin de continuer sa mission et de nous dévoiler, une nouvelle fois, sa maîtrise du sabre laser. Pour vous repérer dans toutes ses annonces, RTL Pop Culture vous a concocté un récap qui ne manquera pas de vous entraîner aux confins de la galaxie lointaine.

Le film "Rogue Squadron" en 2023

Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman et Wonder Woman 1984, s'envole pour la galaxie Star Wars. Elle réalisera Rogue Squadron, premier film officiel de la suite de la saga au cinéma, dont la sortie est prévue pour Noël 2023. Dans un entretien rapporté par le média américain IGN, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, donne des précisions sur l'intrigue : "Cette histoire présentera une nouvelle génération de pilotes, qui ont gagné leurs ailes et risqué leurs vies lors d'une mission de haute-voltige, qui repousse leurs limites. La légende du Rogue Squadron est depuis longtemps aimée par les fans et nous fera entrer dans la future ère de la galaxie Star Wars".

Le retour d'Hayden Christensen dans la galaxie

Comme l'ont annoncé Star Wars et Disney lors de la conférence des investisseurs dans la nuit du 11 décembre 2020, Hayden Christensen reprendra son rôle de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, prévue en 2022. Cela fait 15 ans que les fans rêvent et patientent de revoir un jour Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, dont le dernier duel dans La Revanche des Sith, a fait couler des larmes et brisé des cœurs.

La série Obi-Wan Kenobi se déroulera d'ailleurs 10 ans après les événements de La Revanche des Sith, soit la transformation d'Anakin Skywalker en Dark Vador, la mort de Padmée Amidala, l'exil de Yoda sur Dagobah, le départ de Leia Skywalker pour Alderaan, l'arrivée de Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi sur Tatooine. "C'est la revanche du siècle", a expliqué Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, au média américain The Hollywood Reporter.

La série sur Ahsoka Tano

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) dans "The Mandalorian" Crédit : Justin Lubin / Lucasfilm / Disney+

Héroïne des séries animées Star Wars : The Clone War et Star Wars : Rebels, Ahsoka Tano a fait sa première apparition en chair et en os dans la saison 2 de The Mandalorian. Incarnée par Rosario Dawson, l'ancienne membre de l'Ordre Jedi, nous révèle les origines de Baby Yoda, enfin de Grogu, est aussi l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker. Sa série n'a pas encore de date de sortie sur Disney+.

Cependant, son histoire se déroulera dans le même temps que les aventures de Din Djarin et Grogu. Il y a fort à parier que les épisodes seront centrés sur sa recherche du Grand Amiral Thrawn, le grand méchant de la série Star Wars : Rebels. Ce dernier devrait la conduire à son ami Ezra Bridger, sensible à la Force et qui se sacrifie à la fin de la série animée pour sauver sa planète et la rébellion.

La série "Andor" sur Cassian Andor, en 2022

Cassian Andor (Diego Luna), le héros du film Rogue One, au côté de Jyn Erso (Felicity Jones) sera de retour en 2022 sur Disney+. La série, est un préquel de Rogue One, c'est-à-dire qu'il se passe avant la rencontre de Cassian avec Jyn et leur mission suicide pour récupérer les plans de l'Étoile Noire pour les donner aux rebelles. Ce sera l'occasion d'avoir l'histoire complète de Cassian Andor, dont l'une des répliques "Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la Rébellion" est utilisée dans le clip de présentation de la série.

> Sizzle Reel | Andor | Disney+

The Hollywood Reporter a aussi expliqué que les actrices Genevieve O'Reilly (Tin Star, Glitch) et Denise Gough (Colette, Paula) seront aussi de la partie. Genevieve O'Reilly reprendra son rôle de Mon Mothma, dirigeante de l'Alliance Rebelle du film Rogue One, mais le rôle de Denise Gough n'a pas été précisé.

La série "Star Wars : The Bad Batch", "bientôt", disponible

Pas de date officielle pour cette prochaine série animée de la galaxie Star Wars, mais un court extrait bourré d'actions. Elle est un spin-off de la série animée Star Wars : The Clone War, centré sur 5 héros qui se font appeler "les Bad Batch". Une unité d'élite de clones déjà vue dans The Clone War, que l'on verra ici en tant que mercenaires cherchant à remplir leurs propres objectifs, et en naviguant entre l'avènement de l'Empire et le reste de la rébellion toujours actif dans la galaxie. Chacun des 5 membres de cette équipe a ses spécialités au combat et son caractère.

> Star Wars : The Bad Batch - Sizzle (VOST) | Disney+

La série "The Acolyte" de Leslye Headland

Annoncée en mai dernier, L'Acolyte sera réalisée par Leslye Headland, qui a signé la série Netflix Poupée Russe avec Natasha Lyonne (Orange Is The New Black) et des comédies romantiques Bachelorette ou Jamais entre amis. Selon les premières informations officielles du synopsis, L'Acolyte : "est un thriller mystérieux qui entraînera le public dans une galaxie pleine de secrets et de l'émergence du Côté Obscur pendant les derniers jours de la Haute République", une période qui se déroule au moins 200 ans avant La Menace Fantôme.

Leslye Headland brings a new @StarWars series to @DisneyPlus with The Acolyte. “The Acolyte” is a mystery-thriller that will take viewers into a galaxy of shadowy secrets and emerging dark-side powers in the final days of the High Republic era. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

La série "Rangers of the New Republic" en 2021

Cette prochaine série de Disney+ est un autre spin-off de The Mandalorian, qu'on pourra découvrir en 2021. Elle sera centrée, entre autres, on imagine sur les membres de la République, qui tente tant bien que mal d'essayer de supprimer les derniers vestiges de l'Empire et de faire régner l'ordre. Il est possible que l'on retrouve Cara Dune, puisqu'elle est devenue Marshall de la Nouvelle République, comme on l'apprend dans l'épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian. Rangers of the New Republic sera ainsi consacrée aux pilotes, héros et héroïnes de l'Alliance Rebelle.

La série sur Lando Calrissian

Le meilleur ami d'Han Solo incarné au cinéma par Billy Dee Williams dans les épisodes 5,6 et 9 et Donald Glover dans le spin-off Solo, va faire son retour sur vos écrans. Le réalisateur Justin Simien (Bad Hair) en est "au début du projet", ce qui explique le peu d'informations sur la série. Certains et certaines espèrent qu'elle expliquera ce qu'est devenu "le vaurien de la galaxie" après ses aventures en compagnie de Luke, Leia et Han Solo dans la saga originelle.

"Star Wars: Visions", l'entrée de Star Wars dans le monde de l'animé en 2021

La franchise entre dans une nouvelle ère avec Visions qui va "célébrer la galaxie Star Wars à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’animé japonais au monde", précise le tweet officiel de Star Wars. Ce projet verra le jour en 2021 sur Disney+ et il faudra s'armer de patience avant d'avoir de plus amples informations sur Visions.

Le film d'animation "A Droid Story"

R2-D2 et C-3PO, les fidèles droïdes de nos héros et héroïnes de la saga Skywalker au cinéma n'ont pas dit leur dernier mot. Ils seront de retour dans ce film d'animation et guideront "un nouveau héros", comme le précise le communiqué officiel de Star Wars. Malheureusement, aucune autre indication n'a été partagée par Lucasfilm et Disney.



Lucasfilm Animation is teaming up with Lucasfilm’s visual effects team, Industrial Light & Magic, to develop a special @StarWars adventure film for @DisneyPlus, A Droid Story. This epic journey will introduce us to a new hero guided by R2-D2 and C-3PO. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020