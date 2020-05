"Star Wars" : les secrets de la scène la plus connue de "L'Empire contre-attaque"

publié le 21/05/2020 à 18:05

Il y a 40 ans le public américain découvrait L'Empire contre-attaque, l'épisode 5 de la saga Star Wars, suite directe d'Un nouvel espoir. En France, il faudra patienter jusqu’au 20 août 1980 avant de découvrir l’un des films les plus appréciés de la saga.



L'Empire contre-attaque, c'est l’épisode de la première apparition de Yoda, de la réplique "Je t’aime... Je Sais" entre Leia Organa et Han Solo, mais surtout celui de l'une des révélations les plus célèbres de toute l’histoire du 7e art et de la pop culture. La scène où Luke Skywalker découvre que son ennemi juré Dark Vador, est en réalité son père.

Un cliffhanger comme rarement on a pu avoir dans le cinéma. Une scène qui continue de faire vibrer les fans et d’être détournée dans les films, séries et livres, 40 ans après sa sortie. Comment cette séquence a pu être tournée et surtout préservée des potentielles fuites de scénario ? C’est ce qu’on va découvrir dans cet épisode de RTL Pop Culture et grâce aux confidences de Mark Hamill, en 2019 au média américain Entertainment Weekly.

> Je suis ton père Dark Vador

Une scène tournée à la dernière minute

Dans la scène que s’apprête à jouer Mark Hamill, il est écrit que Dark Vador doit révéler au pauvre Luke qu’Obi-Wan Kenobi a tué son père. Mais lorsqu’il arrive pour tourner la scène, Mark Hamill est pris à part par le réalisateur Irvin Kershner et il lui déclare d’un ton solennel : "Écoute, je vais te dire quelque chose. George le sait, je le sais, et quand je te le dirai, tu seras la troisième personne au courant. Donc, si ça fuit, on saura que c’est toi", comme l'explique Mark Hamill en 2017 au site Star Wars.

Et pour continuer de brouiller les pistes, la scène où on apprend qu’Obi-Wan a tué le père de Luke a bien été tournée. Et quelqu'un a vendu la mèche à un tabloïd Britannique. Comme quoi les contrats de confidentialité ça ne sert pas toujours...

Des conditions de tournage difficiles

Le tournage de la scène, à l’abri des regards indiscrets a d’ailleurs été compliqué. De nombreux ventilateurs entourent Mark Hamill et David Prowse. Des machines nécessaires, puisque Luke se trouve à ce moment suspendu dans le vide, et ses cheveux sont fouettés par le vent. Le bruit des ventilateurs est tel, que Mark Hamill n’entend même pas même David Prowse prononcer le "Non, je suis ton père" et qu’il ne s’entend même pas lui répondre !



Plus encore, selon Mark Hamill qui s’est confié à Entertainement Weekly, "L’un des plus gros secrets de cette séquence de l’épisode 5, c’est que la moitié du dialogue a été enregistré en post-production", pour éviter tous les bruits parasites.