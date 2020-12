publié le 30/11/2020 à 14:08

Après Bo-Katan Kryze et Ahsoka Tano, c'est à un autre personnage des séries animées Star Wars d'arriver dans The Mandalorian. Dans l'épisode 5 de la saison 2, on apprend que l'ancienne membre de l'Ordre Jedi est à la recherche du Grand Amiral Thrawn, personnage de Star Wars : Rebels. Attention, la suite contient des spoilers.

De son vrai nom Mitth'raw'nuruodo, Grand Amiral Thrawn est un personnage qui apparaît d'abord dans le roman L'Héritier de l'Empire de Timothy Zahn en 1991. Il faudra attendre 2016 et la série Star Wars : Rebels pour le voir pour la première fois à l'écran. Mais qui est-il plus précisément et pourquoi Ahsoka Tano est à sa recherche ?

Originaire de la planète Csilla, des Régions inconnues, Mitth'raw'nuruodo est un militaire de renom au sein de son peuple, promu jeune au poste de commandant. Ses faits d'armes sont tels qu'il finit par attirer l'attention de l'Empire. Il fait alors semblant de se faire capturer les soldats de l'Empire pour être emmené sur Coruscant où il rencontre Palpatine. Thrawn obtient alors un poste dans la Marine Impériale, avant d'être promu Grand Amiral après avoir réussi à pacifier la planète de Battoon.

Un puissant ennemi de la Rébellion

Dans Star Wars : Rebels, Thawn multiplie les tactiques et les plans pour détruire la celle rebelle baptisée Phoenix. Il est reconnu pour sa cruauté et sa capacité à "bien connaître son ennemi" avant de l'attaquer. Il apprend ainsi les coutumes, les arts, la culture et les croyances des peuples qu'il doit décimer, arrêter et emprisonner. C'est son grand point fort, ce qui en fait un ennemi puissant et un homme dont l'Empire ne veut se passer.

"La plupart des dirigeants impériaux que nous voyons dans les films gouvernent à travers une combinaison de peur et de manipulation. Je voulais créer quelque chose de différent : un commandant capable de diriger grâce à la loyauté", expliquait d'ailleurs Timothy Zahn dans un entretien en 2017 pour le média américain The Verge.

Dans Rebels, Thawn est l'ennemi juré d'Ezra Bridger, un jeune homme sensible à la Force qu'il a juré de détruire. Thrawn veut anéantir Lothal, la planète d'Ezra Bridger, qui a d'ailleurs été formé à la Force par un ancien padawan Kanan Jarrus. Pour sauver sa planète, Ezra réalise une mission suicide : il demande, grâce à la Force, aux créatures Purrgil, sorte de baleines de l'espace qui se déplacent à la vitesse de la lumière, d'envoyer Thrawn et sa flotte aux confins de la galaxie. C'est la dernière fois que nous voyons Thrawn et Ezra en vie.

> Family Reunion and Farewell: Ezra and Thrawn | Star Wars Rebels | Disney XD

Pourquoi Thrawn est recherché par Ahsoka Tano ?

Jusqu'à cet épisode 5 de The Mandalorian, le public de Star Wars : Rebels pouvait penser que Thrawn était mort. Ahsoka Tano prouve le contraire : Thrawn est toujours en vie et en contact avec ses anciens partenaires, dont Morgan Elsbeth. Alors pourquoi Ahsoka le cherche-t-il ? Car notre Jedi est d'abord à la recherche de son ami Ezra Bridger, comme on le voit dans la série Star Wars : Rebels. C'est lui d'ailleurs qui sauve Ahsoka Tano in extremis d'une mort certaine lorsqu'elle affronte Dark Vador.



Ahsoka Tano et Ezra Bridger dans la saison 2 de "Star Wars : Rebels" Crédit : capture d'écran YouTube

Le jeune homme a lui aussi disparu de la galaxie à la fin de Star Wars : Rebels et ses proches ignorent où il peut être et s'il est encore en vie. En trouvant Thrawn, Ahsoka Tano trouvera donc Ezra Bridger. La suite de cette aventure, nous la découvrirons peut-être dans les prochains épisodes de The Mandalorian.