"The Mandalorian", saison 2, épisode 6 : que veut dire le message crypté ?

publié le 07/12/2020 à 13:33

L'épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian a pu déchirer le cœur des fans. Outre ce cliffhanger concernant Grogu, un passage a pu soulever nombre de questions dans la communauté. Attention, la suite contient des spoilers.

Grogu a été enlevé par les Dark Troopers de Moff Gideon. C'est le moment le plus tragique de l'épisode 6 diffusé le 4 décembre dernier. Cependant, tout n'était pas que larmes dans cet épisode, puisque Boba Fett fait son grand retour dans la galaxie lointaine. Le chasseur de primes incarné par Temuera Morrison prête main forte à Din Djarin sur la planète Tython.

Après une spectaculaire scène de bataille contre les Stormtroopers, Boba Fett récupère son armure en beskar, qui appartenait à son père Jango Fett. Dans les dernières minutes de l'épisode, Boba Fett montre un code crypté à Din Djarin, prouvant qu'il est le propriétaire de l'armure et le fils de Jango Fett. Pour rappel, Jango Fett a reçu cette armure du peuple Mandalore après son aide lors de la Guerre Civile sur la planète. Que veut dire ce code à la couleur jaune ? Grâce au forum de fans Reddit, nous en avons la traduction.

Le code encrypté depuis 25 ans dans l'armure de Boba Fett Crédit : capture d'écran Disney+

L'histoire familiale des Fett pour la première fois dévoilée

Selon l'utilisateur de Reddit, Zack Gardner, ce message crypté est "une chaîne de codes qui fonctionnent comme un arbre généalogique". En trouvant à quoi correspond chaque lettre, ce fan a réussi à traduire l'histoire familiale de Jango et Boba Fett, dont on ignore les origines. En effet, la première fois que Jango Fett apparaît dans la prélogie (épisode 2), il n'est pas spécifié qui sont ses parents, ni ses origines.

Le message codé précise : "Orphelin... Emmené à... L'année... Concord Dawn, Mentor Jast, Père Fett, Boba Fett". Alors concrètement que veut dire tout cela ? D'abord que Jango Fett était un orphelin, comme nous l'explique aussi Din Djarin dans l'épisode 6. Concord Dawn est la planète où est né Jango Fett, avant de s'envoler pour Kamino où il permet aux scientifiques de la planète de créer l'armée des clones. Souvenez-vous, il demande ensuite un clone non-modifié pour son usage personnel. C'est son fils Bobba.

Plus encore, "Mentor Jast" serait la personne qui a recueilli Jango Fett, après la disparition de ses parents. Sur Reddit, les fans pensent qu'il s'agit de Jaster Meerel, le père adoptif de Jango. Né 100 ans avant les événements d'Un Nouvel Espoir, Jaster Meerel appartient à l'Univers Étendu ou Legends, qui n'est pas considéré comme officiel par Lucasfilm. Originaire de la planète de Concord Dawn, il est forcé à l'exil et rejoint les Mandaloriens dont il devient le chef. Attaqué plus tard par la Death Watch, les Mandaloriens qui voulaient renverser le régime pacifiste de la planète, il est sauvé par la famille Fett. Mais, les parents Fett périssent dans l'attaque et Jaster Meerel adopte ensuite Jango.